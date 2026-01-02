解放軍曝「無人機俯瞰台灣」啥用意？前空軍副司令揭關鍵

中國大陸「正義使命-2025」軍演，採取多向抵近方式，形成包圍態勢。大陸方面29日釋出「無人機俯瞰101」的影片，解放軍官方微博30日晚間又再釋出一支無人機空拍台灣的畫面，引發關注。前空軍副司令張延廷認為，這用意在於，中國大陸將來情偵監系統，無人機一定扮演重要角色。

此次中共軍演，大陸釋出部分俯瞰台灣畫面，引起熱議，其中我國防部針對俯瞰101畫面批評為認知作戰，稱軍演期間並人機未進領空；而綜合多方說法，有的認為畫面未經合成、但不是軍演期間拍的；有的研判有後製加工成份，也有人認為是距離很近但沒到台灣上空....。 但真相仍令人半信半疑。

張延廷1日在《中天辣晚報》節目中表示，「正義使命」空拍畫面，解析度並不高。最重要的意義有：表示接近海岸線，才能夠拍到這些相關的目標，而且因為有這些相關的地形地貌，還有這些河流，就知道距離不遠。這是不是電子光學還是紅外線系統所拍的照片，因為混濁度、高清晰度不強，所以下面目標是什麼，沒有看得非常清楚，但是距離近，大概距離海岸線不遠，才拍攝到地形地貌。

張延廷指出，這用意在於，中國大陸將來情偵監系統，無人機一定扮演重要角色，派無人機過來，把情蒐弄回去，不會有人員損傷，因為是無人的。對岸現在的目標，以後在第一擊，或者在用兵的前階段，應該是以無人機或者是無人系統AI系統打頭陣，可以看出這個趨勢。

張延廷認為，中國大陸釋放這些照片，是在試探紅線，無人機靠海岸線那麼近，台灣的國安高層會不會下令還擊，把它擊落。派無人機來測試底線、紅線在什麼地方，國安高層好像沒有下令把它擊落，代表這個距離是安全的，等到下一次再來逼近。

