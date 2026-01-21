解放軍最大震撼! 張又俠疑遭清洗落馬 神秘缺席北京會議 「這封信」害了他?

有眼尖的網友發現，中央軍委副主席張又俠(左)與中央軍委委員劉振立等解放軍高階軍官並沒有出席相關會議，推測兩人可能已經遭到清洗。圖為與習近平合照的張又俠。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 近年來，中國政府多次以反腐為由對解放軍高層進行清洗，多位高級軍官也先後落馬，陸續遭到調查或被逮捕。近期有消息稱，中國中央軍委副主席張又俠、中央軍委委員劉振立兩人皆未出席共產黨中央舉辦的重要會議，網友們普遍認為相關現象可能與中南海內部的激烈政治鬥爭有關。與此同時，一封曾在去年( 2025 年) 12 月呼籲張又俠「發起軍事政變」的公開信也再次成為網友們的關注焦點。

X 推主「總裁簡報 CEO Briefing 」指出，當地時間 20 日，北京當局舉辦了「省部級主要領導幹部學習貫徹黨的二十屆四中全會精神專題研討班」的開班儀式，幾乎所有高級官員皆出席了此次活動，中國中央總書記習近平也藉著此次會議的機會發表演講。

有網友諷刺地表示，在張又俠被捕後，他就獲得了在監獄中與另一名中央軍委副主席何衛東「會師」的機會。 圖：翻攝自 @xzzzjpl X 帳號

然而，「總裁簡報 CEO Briefing 」表示，除了已經連續缺席多場重要會議的前中國國家航天局局長馬興瑞外，張又俠、劉振立等高級軍官以及中央組織部部長石泰豐也並未出席，質疑相關現象可能與共產黨高層的政治鬥爭有關。X 推主「蔡慎坤」稱，在張又俠、劉振立疑似遭到清洗「被消失」後，出席此次會議的解放軍代表僅剩軍委委員、副主席張升民，推測中南海可能對解放軍高層懷抱著濃厚的不信任情緒。

推主「中日政經評論」表示，如果張又俠真的因政治鬥爭失敗落馬，就很有可能與先前遭到逮捕的另一名中央軍委副主席何衛東在監獄內實現「會師」，推測張又俠可能已步上何衛東的後塵，成為習近平的新一輪清洗對象。X 推主「小蛋糕」也補充指出，除了張又俠外，張又俠的兒子也疑似遭到連坐被捕。「小蛋糕」強調，在剷除張又俠的相關勢力後，習近平完全掌握了控制解放軍的權力，「幾乎可以隨時調動軍隊，完成自己設定的目標」。

中國政府於 2015 年高調成立火箭軍部隊，但 4 任司令員卻在近年針對解放軍高層的清洗行動中先後落馬，連外圍的專家、供應商也遭受牽連。有網友諷刺地認為，火箭軍可能已經在一系列的清洗行動中「全軍覆沒」。 圖：翻攝自 @duwen2023 X 帳號

與此同時，X 推主「新高地」在去年 12 月上旬發布的一封公開信也再次受到網友的廣泛討論。「新高地」透過該公開信稱，隨著中南海不斷加強對解放軍的清洗，軍中各派勢力已經先後被「連根拔除」，不屬於任何派系且可能「逼宮」的張又俠也因此成為習近平的最後目標。

該公開信認為，張又俠當時僅剩 3 條路可選，分別是「假戲真做」發起軍事政變、「以死謝幕」確保家人不會遭到連坐，以及「苟且偷生」坐等被秘密抓捕，呼籲張又俠「盡早做出選擇」。在傳出張又俠疑似遭到清洗的消息後，「新高地」也發出感嘆，強調他早在一個多月前就呼籲張又俠起兵造反，「不然他就只剩下死亡或被抓的兩個結局了」。

唯一出席相關會議的軍方代表，是中央軍委兼副主席張升民。 圖：翻攝自 @CEOBriefing X 帳號