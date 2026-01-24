解放軍最新台海行動曝！美軍艦才剛走、南海「空中亮刺刀」？海空緊張情勢一次看

區域緊張情勢始終未能緩解，根據國防部今日（24日）最新情監偵資訊，以及近日美中菲三方在周邊海域的動態，台海與南海周邊的海空域活動持續處於高張力狀態。

芬恩號。（圖／美國海軍）

台海最新動態：共機「三面圍台」與氣球干擾

國防部今公布最新中共解放軍動態，統計自昨日上午 6 時至今日上午 6 時止，台海周邊活動頻密：

除了機艦數量大增，逾越中線也常態化。國軍共偵獲共機 26 架次、共艦 6 艘次 持續在台海周邊活動。其中多達 18 架次共機逾越海峽中線，進入我北部、中部及西南空域。

根據航跡圖顯示，主力戰機與輔戰機計 22 架次（其中 16 架次逾越中線）在海峽中線活動，另有輔戰機 2 架次在北部空域、輔戰機及直升機 2 架次在西南空域活動，形成對台「北、中、南」三面包夾之勢。

空飄氣球再現蹤，國軍亦偵獲 1 枚中共空飄氣球。該氣球於 23 日上午 07:05 逾越中線（位於台中西南 121 浬），高度約 2 萬呎，並於 08:05 消失,。

國軍防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部提供

美軍動態：今年首度穿越台海

在解放軍加強活動的同時，美軍亦展現對區域航行自由的承諾。

美軍雙艦通過台海，第七艦隊證實，飛彈驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）與海軍測量船「瑪麗西爾斯號」（USNS Mary Sears）於本月 16 日至 17 日穿越台灣海峽。這是美軍今年首度穿越台海的例行性行動，美方強調這是為了捍衛所有國家的航行自由，拒絕任何與國際法相抵觸的主權主張。中共東部戰區則對此全程跟監警戒。

戰略意義是，

南海爭議熱點黃岩島（Scarborough Shoal）的緊張局勢，近期從海面擴大至空中。日前爆發空中驅離事件，解放軍南部戰區指控，一架菲律賓政府飛機於 1 月 20 日「非法闖入」黃岩島領空，解放軍隨即組織海空兵力進行「警告驅離」。

過往中菲在黃岩島的衝突多集中於海警船與民兵船的碰撞或對峙，此次事件顯示雙方接觸面已擴大至領空，摩擦風險顯著升高。中方嚴厲指控菲方挑釁，而菲方相關單位目前暫未對此做出正式回應。

