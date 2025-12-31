解放軍最深恐懼！F-16V鎖定畫面曝光 教官揭密：1機看到全軍擊落

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

政治中心／程正邦報導

中共「正義使命-2025」圍台演習雖已告一段落，但國軍流出的多張「高清標定共機」影像，持續在軍事圈與網路引發熱議。三立政論節目《新台派上線》邀請F-16種子教官黃揚德（芒果教官），深度解析國軍如何透過「狙擊手莢艙（Sniper ATP）」在百里之外實施「靜默鎖定」，讓共軍飛行員在渾然不知的情況下，暴露在極大的生存壓力中。

F-16V鎖定共機畫面高清照曝光，引起網友熱議。（圖／三立新聞網）

「拍照只是附送的」：標定與火控整合才是殺招

主持人李正皓在節目中展示多張殲-16與空警-500的特寫照，疑惑「國軍飛機難道是貼在人家屁股後面拍嗎？」黃揚德教官解釋，這些影像並非近距離肉搏拍攝，而是仰賴由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產的「狙擊手莢艙」。

「這款莢艙正式名稱是『目標標定莢艙』，拍照其實只是附帶的功能。」黃揚德指出，該設備整合了高解析度電子攝影機與紅外線感測器（IR）。最核心的戰力在於，它能精準算出目標的「北緯東經、速度、航向、高度」，並將這些數據直接回傳給「火控系統（Fire Control）」。這意味著，當國軍拍到高清照時，飛彈已經完成預瞄準。

黃揚德用兩架模型機示範，我F-16戰機如何決戰百里之外，用狙擊手莢艙鎖定共機。（圖／三立新聞網）

150公里外的高清視角：移動目標無所遁形

李正皓展示格魯曼（Grumman）類似莢艙的偵照畫面，遠在港口外的船隻特寫清晰得令人毛骨悚然。黃揚德證實，狙擊手莢艙解決了「移動目標」的對空鎖定問題，其偵照距離遠達100至150公里（具體數字為機密）。

「我們不需要飛得很近。」黃揚德表示，該莢艙可旋迴、上下左右調整角度，甚至能往後偵照。這就是為什麼影像中會出現從下方仰視、或是從正後方壓制共機的角度。國軍飛行員可以利用「超視距」優勢，在共機雷達與視線之外，像「調戲」一般變換角度拍攝對方的肚子、屁股或機頭，而共機對此完全無感。

黃揚德指出，共軍最介意的是「體系作戰」的神經系統TTN技術，能將即時影像與座標丟回地面指揮部。（圖／三立新聞網）

「體系作戰」心理戰：雷達沒光點，耳機卻傳來警告聲

節目中討論到最令共軍飛行員崩潰的場景：「看不見的威脅」。黃揚德揭密，狙擊手莢艙強大的連線功能TTN技術（戰術標定網路，Tactical Targeting Network），能將即時影像與座標丟回地面指揮部。

他描述了一個心理戰情境：共軍飛行員飛在空中，雷達警告器（RWR）沒響、目視也沒看到台灣戰機，但耳機裡卻突然傳來國軍地面戰管的警告：「高度500公尺的中共軍機請注意，你已被鎖定。」這種「誰在跟我講話？他在哪裡看我？」的未知恐懼，會讓飛行員心臟壓力極大。

黃揚德指出，莢艙具備Hybrid連線功能，能與美軍F-35戰機的系統相容，共同作戰。（圖／三立新聞網）

美台情報鏈接：未來可與F-35協同作戰

黃揚德進一步解密，該莢艙具備「Hybrid（混合）」連線功能，未來能與美軍F-35戰機的系統相容。透過連網分享，即使我方部分戰機沒有配備感測器，只要有一架飛機帶領並標定目標，所有連線的友軍單位（包含地面的海馬士、天弓飛彈）都能同步獲取精確座標，達成「一機看到，全軍擊落」的體系化打擊。

