解放軍東部戰區宣佈環台軍演 「正義使命-2025」旨在警告

路透社今天(29日)引述中國官媒消息報導，中國解放軍宣佈將在台灣週遭舉行軍演。這是解放軍繼4月初的「海峽雷霆-2025A」環台軍演以來，今年第二度舉行環台軍演。

中國官媒新華社與中央電視台均報導，解放軍東部戰區發布了聯合演訓區公告及示意圖，宣佈將在12月30日上午8時至下午18時，在台灣週遭的5塊海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。

新華社與央視均報導，為了安全，在此期間請有關船隻與飛行器勿進入進行軍演的海空域。

廣告 廣告

不過，解放軍東部戰區的微博官方帳號則公告，軍演從今天開始。

解放軍東部戰區的微博帳號，以東部戰區新聞發言人施毅宣佈軍演的影片，並加上中英文發布公告，今天開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍的兵力，在台灣海峽、台灣北部、台灣西南、台灣東南、台灣以東，組織「正義使命-2025」演習，艦機多向抵近台灣島，各兵種聯合突襲，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

施毅並特別指出，這次軍演「是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。