解放軍東部、中部戰區上將司令員跳脫軍種、派系「補實」 聚焦聯合作戰

[Newtalk新聞] 中國解放軍高層人事異動！東部及中部兩大戰區司令員今天（22日）同時宣布「補實」，原東部戰區代理司令員楊志斌及曾在今年9月擔任抗戰勝利80周年閱兵總指揮的中部戰區空軍司令員韓勝延，兩人晉升上將並分別接掌面對台海的東部戰區與護衛首都的中部戰區。值得關注的是新升任兩名上將都是空軍出身，過往經歷上與「習系（習近平系）」或「張系（張又俠系）」並無明顯相關，被視為解放軍軍改，強調「空天一體、攻防兼備」，強化空軍在聯合作戰中的角色。

根據公開資料，楊志斌現年62歲，河南安陽人，早年任南京軍區空軍航空兵第26師師長、空軍上海指揮所司令員，2021年調任南部戰區副司令員，2025年升任東部戰區代理司令員。長期在空軍系統服務，參與多項軍事改革，填補東部戰區前司令員林向陽落馬後的空缺，顯示習近平對東部戰區的軍事部署重視。韓勝延現年62歲，河北涿鹿人，長期在空軍服役，曾任成都軍區空軍副參謀長、蘭州軍區空軍參謀長、成都軍區空軍副司令員、空軍某試驗訓練基地司令員，2018年調任中部戰區空軍司令員，2025年9月擔任抗戰勝利80周年閱兵總指揮，打破慣例由中將出任，顯示其在軍事演訓方面的專業能力，空軍背景與習近平軍事現代化目標相符。

紀錄顯示，東部戰區原司令員林向陽，傳聞最早於2024年11月底至12月初傳出被調查消息，但比較清晰的「落馬」時間點，在今年3月左右（海外爆料稱3月24日被帶走調查），官方確認於10月開除黨籍、軍籍並移交檢察機關。中部戰區司令員王強，在今年7月底左右開始缺席公開活動；9月3日抗戰勝利80周年閱兵時，未擔任慣例總指揮（改由中部戰區空軍司令員韓勝延中將代理），確認職位空缺，由於閱兵總指揮打破慣例「降級」，顯示王強可能「出事」；中部戰區負責首都防衛，司令員缺席閱兵被視為異常信號，外界強烈懷疑涉及貪腐或違紀調查，但至今官方未正式公布。

專家觀察，解放軍戰區司令員傳統多由陸軍將領擔任，但隨著空軍背景指揮官「上位」，將更有利於整合空中力量，尤其在東部戰區（對台方向）和中部戰區（首都防空）等戰略要地，可視為解放軍高層「空軍化」趨勢的縮影，值得關注其對未來軍事部署（如台海方向空中優勢）的影響。兩大戰區司令員同時補實、晉升上將，象徵習近平選用專業背景匹配、忠誠度高的空軍將領維持戰區穩定的思考，推動軍隊向信息化、智能化轉型。

