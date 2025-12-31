解放軍機再越海峽中線 羅智強：馬英九執政時僅誤闖一次

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

中共解放軍30日再度對台發動圍島軍演，且範圍比以往更貼近領海基線，國民黨立委批賴清德總統棄守台海縱深，也呼籲中國大陸自我克制，否則會失去台灣民心。

解放軍對台發動軍演。（圖／翻攝畫面）

羅智強批評，民進黨政府已把對岸軍演當成日常，裝作沒事，以為只要喊喊空洞的口號就可以交代，沒有清楚的因應戰略，甚至還把責任推給在野黨，好像自己完全沒有責任一樣。

羅也呼籲「大陸也要自我克制」，共軍每次軍演都絕對不能掉以輕心，一旦局勢失控，軍演很可能轉為實質行動，對台灣將是極大的風險。和平需要智慧、互信與溝通，所以兩岸必須恢復理性對話，而不是只剩對抗語言。大陸方面也要自我克制，不要動不動就針對台灣演習、包圍，會失去台灣的民心，也會逼得台灣非要增加向美軍購。

廣告 廣告

羅智強表示，他昨天發言說，前總統馬英九執政能守住海峽中線，但賴清德總統執政卻不行，民進黨民代馬上護航跳腳，還說2011年蘇愷-27就跨越海峽中線，用手機就能查到，說他騙人。

羅智強指出，連我國的國防安全研究院公開報告都指出，「2011年蘇愷-27共機，在攔截由台灣海峽南向北飛目的地為琉球之美軍U-2型偵察機時，踰越海峽中線，為時2分鐘。此次屬於誤闖，而非蓄意之行為」，該報告還說，跟2019年蔡執政時首度飛過中線相比，2019更具計畫跟針對性，2011只是誤闖。

羅智強批評民進黨執政後，共機艦三天兩頭越中線，光昨天單日就創下130架次紀錄，馬當8年總統1次誤闖，跟蔡賴當政中線被無視，嚴重度是可以相類比的嗎？過去三年半以來，中共7次圍台軍演，飛彈從台灣正上方飛過、實彈火箭射到24浬內，民進黨政府都只會「惦惦」，置人民安危於險境。

羅質疑，民進黨執政執掌國家資源，有做了什麼反制努力？有做到什麼折衝樽徂來減低風險？無論從國際關係或戰爭理論，還是最直接的人民心理感受來看，台海從被對岸「切香腸（指透過不足引發全面衝突的動作逐步改變現狀，最終累積成重大戰略優勢）」，切到至今被侵門踏戶，我國卻毫無有效阻滯方法，這就是兵兇戰危。

羅智強說，連彼此是戰略頭號對手美、中，都曉得要「川習會」，有「對話交流減少誤判、降低風險」的必要，我們卻是斷絕往來，動輒嗆對方「實力不足」。美日依據自己的國家利益做出判斷，那我們國人的安全福祉與國家利益，又在民進黨施政藍圖的哪裡呢？

羅智強強調，海峽中線是一條無形的線，即使中共從未承認，但在馬總統執政、兩岸關係良好時，確實都尊重此一界線。例如：2015年1月12日，大陸公布新劃設的M503民用航路，因為太靠近海峽中線，引起我方關切，在雙方密集溝通後，大陸修正M503航路，西移6海里，並暫緩北向航路與三條連接線的啟用。這就叫做「對話交流減少誤判、降低風險」。

更多FTNN新聞網報導

解放軍再軍演 鄭麗文：沒天真幻想中國大陸停止軍事準備行動

解放軍明再繞台軍演 民眾黨批「魯莽行徑」籲中國立即停止

鄭麗文宣布將參加總統府元旦升旗 喊話大陸勿軍事相向、民進黨接受九二共識反台獨

