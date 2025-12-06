解放軍機艦出動！19架次逾越中線 空飄氣球逼近我12浬線

國防部今（6）日公布最新共機資訊，自昨上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機29架次（逾越中線進入北部、中部及西南空域19架次）及共艦6艘，持續在台海周邊活動；並偵獲空飄氣球逼近我12浬線。

根據國防部公布的監偵圖資，昨1400-1820時，台灣北部空域偵獲輔戰機計2架次；0840-1920時，北部空域偵獲主、輔戰機及無人機計23架次，其中有15架次逾越中線；1435-2000時，西南空域偵獲主、輔戰機計4架次。

另外，昨天1650-1755之間，在基隆西北94浬偵獲空飄氣球1顆。

國防部表示，解放軍機配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域；國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

