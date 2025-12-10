解放軍機艦首度接近日本美第7艦隊母港 向美日台示威

中共解放軍昨天（9日）以戰轟機、戰鬥機與遼寧號航母編隊進行海空遠海長航軍演，由於其位置將美軍駐紮在日本沖繩及美國第7艦隊所屬的海空域，由於此舉是解放軍建軍以來，首度以海空兵力向美第7艦隊叫板，再加上中共此時還朝台灣方向發射衛星，其戰略意函已超越日本，已將美、日、台整個東北亞都納入其武力投射範圍內。

日本防衛省9日表示，當天上午至下午期間，監測到2架俄羅斯Tu-95轟炸機自日本海進入東海，並在東海上空與2架中國H-6轟炸機會合後，沿著東海至四國外海的太平洋空域進行長距離聯合飛行。這些轟炸機在往返沖繩本島與宮古島之間空域時，還有4架中國殲-16戰鬥機加入編隊行動，顯示中俄空軍密切協同行動的態勢。

此外，防衛省同時確認，在日本海上空出現1架俄羅斯A-50早期預警管制機及2架Su-30戰鬥機。為應對中俄多機種同時活動，日本航空自衛隊南西航空方面隊等單位已緊急派遣戰機升空監控與應對。

由於日前中共遼寧艦航母編隊穿越宮古島後進入西太平洋，轉向東北方的大東島，直接在日本本土與大東島之間海域航行，進行高強度的戰機起降，甚至遼寧號艦載機殲-15，兩度對航空自衛隊的F-15實施「火控雷達鎖定」。

此次遼寧艦航母編隊與中共解放軍空中兵力9日甚至進行海空聯合遠海長航軍演，其中對美國威脅最嚴重的是包括美軍在太平洋的戰略樞紐的沖繩，其三個基地包括美國空軍在東亞最大的軍用機場嘉手納空軍基地 (Kadena Air Base)；美國海軍陸戰隊的普天間海軍陸戰隊航空基地 (MCAS Futenma)；及漢森營 (Camp Hansen) 和 考特尼營 (Camp Courtney)陸戰隊營區和訓練基地，都在遼寧艦編隊的巡航勢力範圍內，甚至是美國海軍第七艦隊的母港橫須賀海軍基地 (Yokosuka Naval Base)，也是第一次有中共解放軍艦母編隊及空中兵力最接近的一次。

同時，我國國防部今天（10日）表示，昨晚23時08分，中國自四川西昌衛星中心，發射搭載衛星的火箭，飛越台灣中部上空，朝西太平洋方向飛行，高度位於大氣層外，對台灣地區「無危害」；國軍嚴密警戒相關動態。



