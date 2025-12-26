解放軍機逼近台灣次數減少 港媒：北京戰略改變

香港媒體整理台灣官方數據發現，今年下半年解放軍機擾台次數明顯減少。路透社



中共解放軍戰機近年頻頻逼近滋擾台灣，根據香港媒體統計，今年以來共有近5千次解放軍機飛進台灣周遭領域，比去年增加近3百次。但統計同時發現，今年下半年的解放軍機滋擾次數明顯減少。分析認為，北京很可能改變對台戰略。

香港英文報章《南華早報》週四（12/25）刊登一篇題為「北京為何在2025下半年降溫台海局勢?」（Why has Beijing turned down the heat in the Taiwan Strait in the second half of 2025?）整理報導。

《南華早報》根據我國防部公布的解放軍活動偵測報告整理發現，今年1月至11月期間，共有4976架次解放軍機出現在台灣周遭領域，比去年同期的4703架次增加約5.8%。

但今年7月至11月期間，台灣公布的解放軍機接近次數為2209次，比去年同期大幅減少約14%。其中又以10月的降幅最大，該月偵測到222次解放軍機活動，比去年10月的370架次減少4成。

不過，雖然軍機下半年逼近台灣的次數減少，中國海警船的活動則是明顯高於去年。報導指出，這類海上船隻活動將在未來封鎖台海行動上發揮重要關鍵。

美國布朗大學中俄軍事專家高德斯坦（Lyle Goldstein）認為，解放軍機在下半年減少擾台次數，可能與華府據傳拒絕賴清德出訪過境有關。此外，針對國民黨立委的罷免行動失敗，也被視為賴清德政府的一大挫敗。

高德斯坦說：「這兩大事件加起來，很可能加強了中國的信心，因此減少在軍事施壓，至少在規模上縮小。」

此外，美國總統川普和中國國家主席習近平10月在南韓舉行「川習會」，也可能是解放軍機當月大幅減少活動的原因之一。

自川普重返白宮後，美軍艦航行經過台海的次數也明顯下降，且僅在媒體詢問時才予以回應，而前朝拜登政府時期，美軍則是會主動發布公開聲明。

不過高德斯坦指出，今年擾台的解放軍機飛越海峽中線達7成比例，高出前一年的6成。此現象值得高度關注。他說：「總體而言，我認為解放軍正在加大施壓，他們認為在整個政治情勢來說，此舉很有效果。不僅是對台北和華府精英高層發送訊息，同時也針對東京和首爾高層。」

高德斯坦接著說：「我的研判是，北京正在找尋一種『恰到好處』的解決辦法：不會太大、也不會太小。高度施壓但不會引起後果反擊，他們認為目前情勢總體來說算是有利。」

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則認為，解放軍下半年減少軍機繞台，應該與中國大陸的經濟狀況有關。

中共今年10月發布「十五五」規劃建議中，解放軍的成本管控也被列入規劃中。中央軍委辦公廳副主任邱陽在一篇解讀文章中指出，解放軍應該做好過「緊日子」的準備，並在多個領域削減開支，包括訓練和裝備保障等。

《南華早報》報導中同時指出，自2024年5月首次有中國海警船參加對台軍演後，海警船在台灣周遭現身的次數明顯增加。今年至11月止，台灣共偵測到259艘中國公務船的活動。

台灣於去年7月起才開始這項統計，當年至11月底共偵測到84次，並在12月又偵測到50次之多。今年7月至11月的統計次數達107次，比去年同期增加27%。

高德斯坦認為，中國增加海警船巡邏次數，反映出北京企圖對台灣增強施壓，且戰略上越來越傾向封鎖海域。

