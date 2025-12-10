解放軍機雷達照射日機 美國務院首度發聲譴責
中國解放軍戰機本月6日在太平洋上空兩度對日本F-15戰機進行雷達照射，引起日本強烈抗議。美國國務院則是在週二（12/9）這天首度對此譴責中方，並強調致力於捍衛美日同盟關係。
在雷達照射事件發生3天後，美國國務院一名不具名發言人週二發言譴責中國軍機的危險舉動。該發言人說：「中國的行動不利於區域和平穩定。美日同盟關係比以往更加強大且團結。我們對盟友日本的承諾不可動搖，我們正針對此事和其他事件進行密切接洽。」
日本防衛大臣小泉進次郎7日凌晨緊急召開記者會，指控中國航空母艦「遼寧艦」所屬的殲-15戰機，6日在太平洋上空兩度對日本航空自衛隊的F-15戰機進行雷達照射。
中國海軍發言人隨後宣稱，遼寧艦航母編隊是「正常組織」艦載戰鬥機飛行訓練，而日本自衛隊飛機多次抵近「滋擾」，「嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全」。中國外交部更是批評日方「炒作」雷達照射問題是「顛倒黑白」、「別有用心」。
日本首相高市早苗上月7日在國會答辯時的「台灣有事」論引發中國怒火，除了發起一連串反制行動，還在釣魚台及日本周遭海域加強軍事活動。
