解放軍殲-15戰機兩度「雷達照射」日F-15 日防相深夜抗議

中日關係再度陷入緊張，日本防衛省指控中國殲-15戰機於6日兩度對日本F-15戰機進行雷達照射，引發日方強烈抗議。日本防衛大臣小泉進次郎緊急召開記者會，譴責這些行為超出飛機安全飛行所需範圍，被視為危險挑釁。同日，菲律賓海岸防衛隊也指控中國軍方從南海渚碧礁向菲國偵察飛機發射照明彈，使東亞地區軍事緊張局勢進一步升溫。

日本防衛大臣小泉進次郎在凌晨緊急召開的記者會中表示，已發生兩起雷達照射事件，其中一起被認定為危險行為，其範圍超出了飛機安全飛行所需的範圍。他強調，從中國航空母艦「遼寧號」起飛的殲-15戰機，在沖繩本島東南方的公海上空對自衛隊兩架F-15戰機進行了雷達照射。第一次發生在6日下午4點32分至35分，另一起則在下午6點37分至7點08分。所幸這兩次事件都未造成人員或機體損害。

小泉進次郎表示，對發生此類事件深感遺憾，日方已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求防止此類事件再次發生。日本之所以反應如此強烈，是因為雷達照射指的是戰機啟動雷達鎖定目標，追蹤位置、速度和方向等資訊，通常代表已經完成發射前準備，被視為具有高度挑釁意味的舉動。

NHK主播井上二郎指出，自衛隊遭到中國軍方雷達照射的事件並非首次發生。2013年1月，日本海上自衛隊驅逐艦「夕立號」在東海公海就曾遭到中國海軍艦艇艦載雷達照射。

值得注意的是，同一天菲律賓海岸防衛隊也指控大陸軍方從南海具爭議的渚碧礁，朝執行偵查飛行任務的菲國漁業局飛機發射3枚照明彈。不過，菲律賓當局表示，這一事件並未影響菲國的偵察任務。

