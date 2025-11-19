解放軍沒出息！王世堅怒嗆：台灣不是省油的燈

政治中心／綜合報導

針對中國解放軍近日在軍艦甲板上以人海方式排出「從從容容、游刃有餘」八個大字，引發外界關注與討論，民進黨立委王世堅今（19）日在其臉書發文表示，好的話語人人都能用，展現士氣與決心是他國的自由，但台灣絕非「省油的燈」，在態度上可以從容，準備上更是游刃有餘。

王世堅指出，既然彼此都能「從從容容、游刃有餘」，那更應避免兵戎相見。他強調，兩岸真正應追求的，是和平而非軍事對峙與口號放話。他呼籲，不論是誰，在區域內展現自信與氣度，應以和平為前提。

「台灣三萬多平方公里、2300萬人；中國九百萬平方公里、十四億人。面對這樣的差距，大者先退一步才叫氣度，要小的先退，那不是禮讓，是投降。」王世堅直言，兩岸昨天也許是敵人，明天未必，但今天確實可以在文化、經濟上求同存異、和平交流。

他也呼籲中方，比起在軍艦甲板上排字或喊出「槍已上膛、劍已出鞘」等過激語言，更該思考如何讓區域情勢降溫。他警告，言語愈強硬，不會讓對方屈服，只會讓局勢更加緊張，「說穿了，後面恐怕接的就是『匆匆忙忙、連滾帶爬』，真的不需要走到那一步。」

王世堅強調，台灣人熱愛和平、善良厚道，歷經四百年風雨與委屈，但從不怯戰、也不輕啟戰端。「我們會展現信心，也會展現決心，但不需用恐嚇語言；真正的力量，該放在交流而不是叫囂。」

他最後表示，「從從容容、游刃有餘」這八個字，若能用在追求和平、追求未來上，才真正有意義。他也承諾，將持續「從從容容地說真話、游刃有餘地做對的事」。

