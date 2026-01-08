解放軍注意！黃重諺：領海領空敢越雷池一步「7天後回家」

政治中心／劉宇鈞報導

中共解放軍日前展開「正義使命-2025」圍台軍事演習，共軍此次劃設的演習區域較以往更接近台灣。國安會諮詢委員黃重諺今（8）日表示，國防部有對外說明過，領海領空如果共軍敢越雷池一步，就是7天後才回家，任何國家都一樣，這是基本原則。

黃重諺接受網路節目專訪，針對中國劃設的演習區域比過往更接近台灣，他說，中國用各種極限壓迫的方式想讓台灣屈服，昨日甚至宣布要制裁台灣檢察官，對台灣的壓迫是每天都在發生，而重點在於，台灣做了哪些準備，包含先進裝備是否能快速武裝等。

至於第一線的官兵會在什麼樣的情況下可有適度的反擊？國防部交戰準則是否有做過調整？黃重諺回應，這次國防部都有對外說明，包含領海、領空，如果共軍敢越雷池一步，就是7天後才回家，這是基本原則，任何國家都是一樣。

黃重諺指出，中方想要透過這次的演習展現幾個目標，首先是對台灣展現包圍及掌控，其次是展現對台灣治權的覆蓋，中共為此還派出海警船在台灣周邊執法，而軍機、軍艦也在周遭巡邏，但必須坦白說，最後這些目標其實都未達成。

黃重諺也說，中共還放出了很多照片，稱加個油就到台灣，而國防部就公佈了狙擊手莢艙的畫面，意思就是告訴共軍，不要再來了，不然回家的時間就會是在7天後。

