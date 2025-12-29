解放軍海報亮「箭」恐嚇 小笠原欣幸示警：中國12/30恐射彈

中國解放軍公布對台軍演「正義使命-2025」位置圖以及文宣海報。翻攝東部戰區公眾號



中共解放軍今日（12/29）宣布對台舉行「繞台軍演」，中國多部門釋出宣傳海報，恫嚇意味十足。日本知名政治學者小笠原欣幸再度發文示警，指解放軍的「正義之箭」最新海報，或為預告明日演習將發射彈道飛彈，無異於在公共場合舞刀弄槍，「必須立即停止！」

解放軍東部戰區今早宣布，在台灣周邊海空域舉行「正義使命-2025」圍台演習，同步展開文宣攻勢，發布的第二張「正義之箭，內控外驅」海報中，描繪貌似飛彈的箭矢從台灣上空劃過，擊中疑似綠色的蛆蟲，台灣外部則有貌似海軍艦艇的船隻巡航。

目前為台灣清華大學榮譽講座教授的小笠原欣幸在臉書再度發文表示，這張海報意指正義之箭將鎮壓台灣內部並驅逐外部救援，可以將此解讀為解放軍將在明日（12/30）的演習發射彈道飛彈，批評中國此舉無異於在公共場所舞刀弄槍恐嚇民眾。

「這種行為在任何國家皆屬違法，就算是在中國國內也明令禁止」，小笠原在最後嚴正表示，相關行為「必須立即停止！」

2022年8月，時任美國眾議院議長裴洛西率團訪台後，中國解放軍隨即以軍演名義，在台灣周邊展開一系列軍事活動，包含實彈射擊演訓，4日更對台灣東部外海發射飛彈，其中有4枚東風飛彈穿越台灣上空，引發各界關注。

解放軍稍早已公布此次具體實施演習的海空域，要求船機明日（12/30）上午8時至18時勿入台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部等劃定範圍區域，聲稱軍演是「對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

小笠原欣幸此前在臉書發文，認為鑒於日本首相高市早苗的「台灣有事」發言時機，此次中國演習恐暗含對日台合作的警告意味，並宣告對台灣海峽及東亞和平穩定的重大威脅，此舉雖以「演習」為名，實質卻是武力恫嚇，「我們必須對此強烈抗議。」

