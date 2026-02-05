解放軍海空齊發！11架次越中線 空飄氣球貫穿北部上空

國防部今（5）日公布最新大陸解放軍台海周邊海、空域動態，自昨日上午6時至今日上午6時止，共偵獲共機12架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。其中，逾越海峽中線進入北部及西南空域的共機達11架次，呈現多點齊發態勢。此外，國軍再度偵獲1枚中共空飄氣球逾越中線。

空軍F-16監偵殲-16畫面。 （圖／國防部）

根據國防部提供的活動示意圖顯示，解放軍在北部空域活動頻繁，主戰機及無人機共6架次於昨日上午7時15分至晚間8時25分間活動，其中5架次直接逾越中線；西南空域則有主、輔戰機計6架次，於昨日上午8時45分至下午2時45分間活動。高達九成的共機（12架次中有11架次）逾越中線，顯示共軍對台空防施壓意圖明顯。

國防部提供

在空飄氣球方面，國軍於昨日上午8時15分偵獲1枚氣球，逾越中線地點位於基隆西南方92浬，高度約1萬5000呎。該氣球向東飄行，並於上午11時10分消失。

國防部提供

面對共軍持續的「灰色地帶」侵擾，國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處，確保台海周邊安全。

國防部提供

