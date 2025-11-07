解放軍海軍福建艦5日成軍 習近平僅帶3人出席釋出最新政治信號

習近平主持福建艦成軍。（圖／翻攝央視）

中共解放軍首艘一艘電磁彈射型航空母艦「福建艦（舷號18）」5日在中國海南三亞軍港舉行入列授旗儀式，由中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平主持。由於習近平只帶了蔡奇（中央政治局常委）、張國清（中央政治局委員）及張升民（中央軍委副主席）三人，似乎在傳遞中共最新的政治信號及未來接班梯隊。

根據《央視》報導顯示，習近平在視察的福建艦上，其飛行甲板上有4道阻攔索、3個彈射起飛位；以及艦載機殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機依次停放；習近平還觀看艦載機彈射放飛流程演示。

針對福建艦在11月5日低調成軍，事隔兩日後，才透過新華社及央視證實，中華戰略學會資深研究員張競受訪時指出，中國大陸對於軍事活動保持資訊管控，高調發佈有其高調釋放消息理由，而針對各方關注議題，刻意逆勢操作新聞報導保持低調則是亦有其保持低調應對原因。

對於此次習近平出席福建艦的入列授旗儀式，僅帶了蔡奇、張國清及張升民3人，張競指出，解讀中國大陸各項集會、典禮與社交活動，所經常運用之出席政治學與排名政治學來說，由最近升任軍委副主席張升民主持儀式，政治局常委蔡奇與政治局委員張國清陪同，都會引發中共政治觀察家以及人事情報分析師深入思考判斷其中關鍵為何？有無可能在傳送政治信號，甚或是暗示政治傳承接班梯隊都值得思考。

最後針對福建艦成軍，將會對臺海軍事平衡產生何種衝擊？張競則是強調就海峽軍事實力失衡，戰略優勢天平傾斜狀況如此嚴重，狀況已經是壞到谷底，多出福建艦成軍，臺灣所面臨威脅不會增加一分，就算福建艦未曾成軍，台海威脅態勢也不會減一分。



