解放軍渤海實彈射擊密集演訓 帥化民：不只是擺姿態

大陸於1日至2日密集發布5則航行警告，宣布自3日起在渤海海域展開「軍事任務」、軍事演習及實彈射擊，但並未公開說明演習細節及任務項目。對此，退將帥化民分析，解放軍能快速啟動多層次、不同級別的海域軍事演習，顯示早有多套成熟預案與完整計畫。

解放軍實彈演訓示意圖。(圖/中國軍網)

帥化民在2日中天節目「中天辣晚報」上表示，自己曾參與大型軍事演習規劃，深知部署與調度需耗費多時，但現在解放軍可在短期間內快速啟動演訓，代表演習方案已是「一套一套、非常成熟」。他指出，航行警告發布後，相關海、空交通與商船、民航機均須迴避演訓射擊區域。

針對此次演習背景，帥化民指出，日本近年在琉球群島與石垣島等地部署飛彈，還配合美方陸戰隊濱海團聯合演訓，軍力擴張動作頻頻。他認為，在此背景下，大陸不會保持沉默，勢必透過演習展現實力回應，隨著日本與大陸關係惡化，演習層級、實彈項目也隨之提升。此次演習起因於日本首相高市早苗「台灣有事」談話，使中日關係再掀緊張氛圍。

日本在琉球等離島部署飛彈。(圖/截自陸上自衛隊與那國駐屯地X)

帥化民強調，軍事演習不只是一種姿態，而是包含指揮管制能量、艦船操作熟練度、火砲精準度等，作戰環節的全面演訓與校正，這些都是能提升戰力的項目，也透露出解放軍指揮系統與武器操作的成熟度。

帥化民表示，雖然大陸的航行警告未公開軍事演習內容細節，但短期間內連續發布警告、延長後再加碼實彈射擊，台灣與周邊區域都必須密切關注後續軍事動態與安全情勢變化。

