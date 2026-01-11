解放軍渤海軍演長達20天！陸軍事專家：就是給日本看的

中日關係持續緊張，大陸海事局證實自10日12時至30日18時，渤海部分海域執行軍事任務，為期長達20天，港媒引述大陸軍事專家宋忠平表示，長達20天的軍演「前所未有」，顯示解放軍堅決回擊「外部勢力對中國領土主權的挑釁」。

解放軍上月曾在渤海進行實彈演習。（圖／翻攝《央視》）

香港《文匯報》今報導，宋忠平指出，這次軍演具有多重目標，包括鞏固國家政治安全、經濟安全、軍事安全。他指出，渤海作為大陸的內海，是環渤海經濟圈的重要屏障，長達20天的軍演「前所未有」，顯示解放軍有決心、有能力在近海區域應對各種安全威脅，堅決回擊一切外部勢力對中國大陸領土主權的挑釁。

對於此次演訓長達20天，宋忠平認為，演訓重點預計聚焦反潛、反導等關鍵防禦性科目，他強調，將傳統上以陸地為主的防空反導體系向海上延伸，能夠有效加強戰略縱深，提升整體防衛能力、尤其是核心區域安全保障能力的重要體現。他進一步說明，潛在安全威脅主要可能來自水下潛艇以及來襲的彈道飛彈或巡航飛彈，因此相關防禦性訓練尤為必要。

宋忠平說，日本自身缺乏戰略縱深，若貿然實施所謂「源頭打擊」，必將招致對等的強力反擊，其本土將難以承受這種後果。他示警，日本追求進攻性軍事力量的道路，非但不能確保安全，反而可能將自己置於更大的危險中，最終自食其果。

