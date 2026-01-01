解放軍演習剛結束 國軍堅定承諾推元旦形象影片《We Promise》

迎接中華民國115年元旦，國防部軍事新聞通訊社也在今（1）日發布元旦形象影片，特別以原創歌曲《We Promise》，在電子嘻哈與管弦樂交織出的強烈律動中，敲響守護家園的音符。形象影片透過創新的音樂風格與寫實鏡頭，刻劃國軍官兵從山巔到海濱、從晨曦到星夜的身影，展現「承諾始終如一」的國防力量，引領官兵在保家衛國的舞台上，綻放最耀眼的光芒。

陸軍M1A2T戰車入鏡。(圖/截自 《We Promise》 )

此次影片在視覺設計上，緊扣年度建軍備戰重點，展現國軍現代化建軍的成果。包含M1A2T型戰車馳騁的震撼力、海馬士多管火箭系統（HIMARS）精準打擊的威懾力，以及無人機建構的不對稱作戰優勢，與歌曲厚實的鼓點節奏融合。不僅是國防施政的具體實績，更象徵國軍不斷與時俱進，以實力構築守護國土的鋼鐵長城。

此次影片的歌曲《We Promise》，是由陸軍第53工兵群呂超儒中尉與軍聞社新聞官呂尚俞少校共同製作。歌曲從沉穩的低頻節奏出發，象徵軍人內心堅定的信念。歌詞核心圍繞「承諾」，描寫官兵在天未亮前即整裝待發，在人們熟睡時仍默默守護的身影。影片尾段更別具匠心的加入「中華民國陸海空軍軍人讀訓」，透過官兵精神煥發的讀訓聲，與現代樂章結合，展現對土地、對家園的回應，是責任，更是永不退縮的選擇。

歌曲創作人之一的呂超儒。(圖/軍聞社)

軍聞社表示，「這首歌想傳達的，是讓人安心的力量。」當世界依然運轉、生活得以繼續，是因為每位國軍官兵堅定守在第一線。希望透過影片，向每一位默默付出的官兵致敬，並向全國同胞傳達「我們在，請放心」的信念。新的一年，國軍承諾將持續擔任守護國家的堅實後盾。

