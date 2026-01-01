即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

今（1）日是2026年的首日，總統賴清德以「韌性之島，希望之光」為題發表元旦文告。針對本次中國甫結束的「正義使命-2025」環台實彈軍演，有特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練一事，賴總統表示，由此可看出此次的軍購項目，對於台灣的國防安全、向台灣國際社會展現守護國家決心以及維護區域和平發展，都是必要的。





針對中國甫結束對台軍演，但目前115年中央政府總預算、8年1.25兆元的國防預算尚未通過一事，賴清德強調，和平無價，戰爭沒有贏家，「我們對和平固然要有理想，但不能有幻想，和平一定要靠實力才能獲得，不是單憑一紙和平協議，或接受侵略者的主張，就有辦法達到和平，所以投資國防，就等於在投資和平」。

廣告 廣告

他指出，這一次中國的軍演，大家可以看得到，在解放軍演習的科目裡面，有特別針對台灣新增的戰力作為假想敵來演練，就可以看得出來，這一次軍購的項目，對台灣的國防安全是必要的，這一筆國防預算，對台灣向國際社會展現守護國家的決心，維護區域和平發展，也是必要的。

賴總統不諱言，如果這個（國防特別）預算持續被耽擱，的確誠如提問記者所言，（會讓人）擔心國際社會會誤解台灣的決心，因此他非常期待在野黨能特別基於國家利益與安全，通過這筆預算，讓大家有力量能達到守護國家、保護人民安全的目標。

賴清德提到，這一次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責中國，破壞台海和平穩定；國際社會多年來也一致認為，中國才是破壞兩岸和平的麻煩製造者；但比較可惜是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴時候，那麼在野黨仍然替中國找藉口。

最後，賴總統總結，「我希望我們朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣」。







原文出處：快新聞／解放軍演習劍指台灣新戰力 賴清德怒轟在野：仍替中國找藉口

更多民視新聞報導

高捷跨年夜逼近30萬人次 2025年日均運量創歷史新高

2026第一天！政府仍無總預算 賴清德：國家發展不應成政治籌碼

黃國昌脫衣炫「猛男巨肌」 波特王狠秀「8塊腹肌」迎戰！

