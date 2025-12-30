解放軍演習藏玄機？郭正亮一語道破：真正目標是高市早苗

解放軍舉行「正義使命-2025」軍演，對此，前立委郭正亮分析，中國大陸透過營造「台灣好像有事」的情境來觀察日本態度，但不會真正攻打日本，採取如蟒蛇般鎖住對方的政經戰略才是正確做法。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮29日在網路節目中表示，中國大陸這次軍演主要針對高市早苗，賴清德是被連動的。他表示，賴清德最近對兩岸交流作出限制可能也是原因之一，但主要目標仍是高市早苗。郭正亮指出，中國大陸藉由製造「台灣好像有事」的狀況，觀察日本會採取什麼態度。

廣告 廣告

針對中日是否可能爆發軍事衝突，郭正亮認為中國大陸不會攻打日本。他分析，中國大陸的經濟成長率為4%到5%，日本僅有0.6%，為何要中計？他質疑，難道以為打日本美國一定不會介入嗎？美日有安保條約，如果打到日本本土，美國不可能不介入。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

郭正亮進一步指出，中國大陸認為日本是故意引誘其攻打日本，然後逼美國被捲入，造成中國大陸需同時與美、日作戰。他反問，與美、日一起打一定會贏嗎？他認為結果會是兩敗俱傷，所以中國大陸不會中這種計。

郭正亮表示，沒有人會認為可以跟日本打而美國袖手旁觀不介入，美國還要經營盟邦，那是絕無可能之事。他認為中國大陸高層的思考是正確的，就是像一條蟒蛇一樣把對方鎖住，在經濟、政治、軍事不斷加溫，這種策略才是對的，絕對不能開打。

郭正亮直呼，一旦攻打日本美國一定會捲入，屆時日本會變成大贏家。他強調，這正是中國大陸不會貿然對日本採取軍事行動的原因。

延伸閱讀

川普回應解放軍對台軍演：習近平沒說、也不擔心局勢

陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態

解放軍圍台軍演！賴清德：不升高衝突、不挑起爭端