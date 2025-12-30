解放軍演習遭問川普反應 中國外交部問A答B

▲中國外交部發言人林劍。（圖／翻攝自中國外交部官網）

[NOWnews今日新聞] 中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，引發地區局勢緊張。美國總統川普（Donald Trump）對此進行表態，表示習近平沒跟他講，他一點都不擔心。針對川普的態度，中國外交部例行記者會被問及相關問題，但發言人林劍卻是問A答B，老調重彈「台灣是中國領土不可分割的一部分」。

川普最近批准了向台灣出售價值110億美元的武器，他在當地時間29日時被問及他對解放軍演習的掌握程度、個人看法、是否與習近平溝通過等問題時，他表示，他和習近平關係很好，習近平沒跟他提起軍演的事，他也不相信習近平會入侵台灣。

當被問到這些演習是否讓他感到擔憂時，川普則回答說：「不，沒有什麼能讓我擔憂。」並稱這是中國過去幾十年來一直在做的事情。

中國外交部30日舉行例行記者會時，中國外交部發言人林劍被問及，針對川普對於東部戰區展開「正義使命-2025」演習的相關表態。林劍回應指出：「台灣是中國領土不可分割的一部分。」

林劍進一步表示，中國人民解放軍開展有關軍事演習，是對「台獨」分裂勢力「以武謀獨」的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動。

