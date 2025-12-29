解放軍為何又繞台演習？ 中官媒點名1事件「警告民進黨」

中共今突宣布對台軍演，中共官媒指出目的是針對美國軍售警告民進黨。（翻攝自東部站區微博）

中共人民解放軍東部戰區今（29日）宣布要在台灣四周進行「正義使命-2025」演習，並於明上午8時至下午6時進行實彈射擊，讓兩岸緊張情勢再升高。台北市長蔣萬安昨（28日）才剛到上海高喊台海和平繁榮，中共為何又突然大動作對台灣展開軍演？中共官媒《環球時報》引述「軍事專家」說法，直指這次軍演是針對美國對台軍售在「告誡民進黨」。

中共對台軍演海報「兩面盾」 環時直指：斬斷台獨妄想

解放軍東部戰區今突宣布展開繞台軍演，還發布宣傳海報，分別寫道「正義之箭，內控外驅」及「正義之頓，破限除妄」，前者在圖上的台灣地圖上畫滿飛彈，後者則兩面印有中國萬里長城圖案和「八一」軍徽的盾牌，壓在台灣地圖上，《環球時報》解讀，盾牌底部磨成刀鋒形狀，寓意是攻守兩用，要斬斷「台獨」妄想。

美剛宣布對台軍售 軍事專家嗆：都是枉然

《環球時報》指出，美國政府12月17日宣布要對台灣出售超過111億美元的武器裝備，包括82組「海馬斯」高機動性多管火箭系統，規模創下歷史之最。

有軍事專家認為，這次的「盾」警告意味十分濃烈，就是要針對這次111億美元的對台軍售來「明確告誡民進黨」，強調無論多少軍購「在解放軍的銅牆鐵壁面前都是枉然」。

該報導也引述中國國防部發言人張曉剛在例行記者會上的談話，再度開嗆美國，重申台灣是中國的，解放軍捍衛國家主權和領土完整天經地義、決不手軟，也不容美方置喙。

