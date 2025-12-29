解放軍為何此時實施圍台軍演？陸軍事專家解讀出現「三個升級」

大陸東部戰區今（29）早無預警宣布組織「正義使命-2025」對台圍島軍演。為何解放軍在此時開展對台軍演，大陸軍事專家付征南表示，近期美台勾連性質惡劣，出現金額、性質、體系「三個升級」，本次軍演是針對美台勾連的有力反制。

大陸軍事專家付征南。 （圖／翻攝《 玉淵譚天 》）

大陸官媒央視旗下媒體帳號《玉淵譚天》29日引述大陸軍事專家付征南解讀表示，近期美台勾連動作頻頻，性質惡劣，主要可以概括為三個升級—金額升級、性質升級、體系升級。

付征南指出，金額升級方面，美方批准對台總額逾111億美元的軍售計劃，這是美方對台規模最大的武器銷售計畫；性質升級面，以往美國售台武器主要是防禦性武器，但這次主要是進攻性武器，嚴重違反了中美三個聯合公報，特別是八一七公報的基本精神。

廣告 廣告

體系升級方面，付征南解讀表示，這次台灣購買的裝備不止是進攻性武器，還包括所謂的台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件（TAK），使台軍作戰體系成為美軍作戰體系的一個自然延伸，推高了中美直接衝突和正面衝突的風險。

大陸軍事專家付征南表示本次軍演是針對美台勾連的有力反制。 （圖／翻攝《 玉淵譚天 》）

付征南強調，美台不顧大陸一再警告，嚴重勾連、挑釁在先，解放軍果斷採取必要行動，可以說是合理合法的被迫之舉，維護國家主權和領土完整，是包括廣大台灣愛國同胞在內的14億中國人民的共同意志，是不可阻擋的時代潮流，台獨勢力不管依靠什麼後台，購買什麼武器，披著什麼偽裝，都只有死路一條。

大陸東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織海空兵力實施環台島戰備警巡，艦機多向抵近台島鄰近海空域，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體布勢、體系封控能力。隨後，大陸東部戰區再發布海事航警，公告自12月30日08時至18時，將於七大區域組織實彈射擊，要求任何船舶於公布軍演海域內禁止駛入。

根據公開消息，付征南為大陸軍事科學院外國軍事研究部研究員。

延伸閱讀

衝著輝達來！華為宣布在韓推出「最新AI晶片」 擴大國際版圖

AI成職場「樹洞」 男子宣洩壓力聊天成癮需就醫

工作被AI搶走後遭開除！陸勞動仲裁判定科技公司構成違法