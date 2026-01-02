解放軍無人機「俯瞰」台北101？黃暐瀚破解：我方F-16V已鎖定反制殲-16！「買軍購有用」

中共東部戰區日前公布軍機拍攝台北101的照片，引發網友恐慌「共軍已經飛到台北上空了」。政治評論員黃暐瀚在廣播節目中逐一破解這些訊息，他指出照片中拍到淡江大橋，表示拍攝位置「不在台北盆地上空」，並強調經詢問軍事專家，我方是F-16V戰機已拍到並鎖定共軍殲-16戰機，證明「買軍購有用」。黃暐瀚並澄清，台灣現有141架F-16已升級為F-16V Block 20，具備反制能力，「遲到總比不到好，不下單永遠不會來」。

破解101照片迷思：拍到淡江大橋表示不在台北盆地上空

針對中共東部戰區公眾號發布的拍攝台北101照片，黃暐瀚在節目分析照片角度指出，「這是剛剛蓋好的新的淡江大橋」。黃暐瀚是舊淡水人，他解釋，「他的照片這樣一拍能拍到淡江大橋，表示他不在台北盆地的上空。這還要講嗎？我在這邊拍富士山，我拍到富士山，難道我在富士山腳下嗎？沒有。我在河口湖，所以我拍富士山」。

他進一步說明，照片中出現松山機場的飛機也很正常，「松山機場一直會有飛機降落，所以旁邊就台北101」。黃暐瀚推測，根據國防部公布中共繞台的路線圖，「大概從五號這個位置往這邊拍，是可能拍到這樣子的一個照片」。

黃暐瀚強調，「有拍到101不代表他飛在台北盆地的上空」，呼籲民眾不要被網路訊息誤導，「共軍已經飛到我們台北上空了，政府都騙人。都已經拍到101了」這種說法並不正確。

法國凱旋門2036烏龍 黃暐瀚：網路訊息要查證

為了提醒聽眾網路訊息要查證，黃暐瀚舉了一個例子。他說，昨天有個新聞，法國的凱旋門在跨年時，「我看到第一時間我也傻眼。為什麼上面寫2036？那網友就當然就很輕鬆想說法國真是一個很鬆的國家。鬆到連2026跨年寫成2036現場都沒有人有意見。大家沒發現」。

黃暐瀚說，「結果後來一查才發現不是，是因為法國在2023年這兩年剛剛通過的酒駕撞死撞傷人要關10年。所以他提醒所有在法國凱旋門的這些遊客，用法文，你們如果在這邊狂歡跨年喝酒千萬不能開車。因為如果你這麼做，很可能下一次你再來慶跨年就是2036了，關10年」。黃暐瀚說，「網路上很多訊息看以後你要了解」，不能照單全收。

我方F-16V已鎖定反制：拍到殲-16並出現框框

黃暐瀚指出，對岸有拍我們的照片，但我們也有拍，「拍什麼？我們就是拍他的軍機的照片。拍到他的殲-16，拍到他的戰鬥機。而且都出現框框」。

他解釋，「不懂就去問軍事專家。這代表什麼？代表我們的F-16已經鎖定他了。我們的F-16已經可以拍到他、而且鎖定他」。黃暐瀚推測，這很可能是我們台灣的RF-16V偵察機所拍攝。他強調，「對岸能拍到也代表他已經離我們很近了。兩個都是事實，我們必須了解」，但重點是「我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力」。

澄清F-16V戰力現況：141架已升級Block 20具戰力

針對外界質疑「F-16V還沒到貨，買軍購有什麼用」，黃暐瀚澄清台灣F-16V的現況。

他指出，「台灣現在其實是有F-16V。因為有升級版。把我們F-16 AB升級成F-16V的Block 20。我們買的是Block 70，比較高檔的。66架的F-16V全新的還沒到貨。可是我們原本141架的F-16 AB，我們本來就有的，有升級了」。

黃暐瀚說明，「我們的F-16V的這個採購案裡面是分兩部分。一個是真正要買的66架的全新型的F-16V Block 70。但是我們現有的141架的F-16是有換裝升級新的裝備跟雷達跟相關的系統」。

他並提到，今天也有新聞報導美國要賣給我們「能夠突破匿蹤戰機的另外一個新的系統、IRST系統」。黃暐瀚強調，「現在目前F-16V是有提升。因為有提升，所以我們能夠拍到這個」，指的就是能拍到並鎖定共軍殲-16的照片。

軍購有用：對岸拍到我們，我們也鎖定對方

黃暐瀚在節目中回應「買軍購到底有沒有用」的質疑。他提出兩個事實：

第一，「對岸能拍到101=已離我們很近」，這是事實，代表中共軍機確實對台灣構成威脅。

第二，「我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力」，我方F-16V能夠拍到並鎖定共軍殲-16戰機，證明我們的戰力提升是有效的。

黃暐瀚強調，「兩個都是事實，我們必須了解」。這次軍演雙方互相拍照，恰好證明了「買軍購有用」——因為台灣現有的141架F-16升級為F-16V Block 20後，已經具備偵測、鎖定共軍戰機的能力。

軍購延遲但仍需買：遲到總比不到好

針對66架全新F-16V Block 70尚未到貨的問題，黃暐瀚坦承，「民眾會不滿，國防部要循循善誘要耐心的跟大家解釋。不是講說：『啊你們都不懂啦。』民眾就是希望看到貨，沒有到貨你要跟他解釋。因為這是老百姓的血汗錢」。

他認為，國防部不能說「花了錢以後反正都是藍白的選民、那是在野黨在亂。不是。你應該好好的跟這些在野黨的立委跟在野黨的支持者解釋，為什麼我們買了還沒到？我們也希望它能到」。

但黃暐瀚仍堅持支持軍購的立場。他說，「你今天東西到不了，你要不要買？」他舉了一個例子，「那時候任天堂台灣還是一個曾奶奶在代理，到處哪裡買不到。有人講說排隊要半年才排到。那你要不要排？如果你想要、如果你非得在半年後你小孩子過生日或是聖誕節聖誕公公通通送給他，你還是會去排。哎可是要先交錢喔，要不要交？還是要交，還是要排，就是這個意思」。

黃暐瀚強調，「遲到總比不到好。你不下單永遠都不會到的。你下了單可能晚了三年晚了五年你很氣，但你不下單，你再等一百年也不會來」。

他並以沙漠缺水為喻，「你走在沙漠沒有水的時候什麼東西你都喝了。平常你不會喝的，但沒有辦法的時候你就必須做出選擇」。黃暐瀚認為，「我們為什麼要買武器？我們如果沒有軍事威脅我們需要買那麼多嗎？我們要怎麼買？跟誰買？除了美國以外你能買得到嗎？」

國防力量決定兩岸主動權：日積月累慢慢建立

黃暐瀚在節目中多次強調，國防議題超越政黨、超越預算爭議。他表示，「因為總預算年年編，總統四年就換一次。可是台灣的國防力量是必須要日積月累慢慢建立起來，跟誰當總統、哪一個黨執政是無關的」。

他警告，「如果你今天沒有辦法把我們的國防力量增強的時候，我們在兩岸互動的主動權，就會被大量的壓縮」。

黃暐瀚認為，這次共軍軍演拍攝101照片，以及我方F-16V拍攝並鎖定殲-16的事件，恰好證明了雙方都在展示軍事能力。「對岸能拍到也代表他已經離我們很近了。我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力。兩個都是事實」，而這正說明了為什麼台灣需要持續強化國防實力。

他強調，不論對F-16V到貨時間有多不滿，「我還是支持」軍購，因為「我們必須要保護自己」。沒有強韌的國防，就沒有國家，也無法維持兩岸互動的主動權。