解放軍無人機「俯瞰」台北101？黃暐瀚破解：我方F-16V已鎖定反制殲-16！「買軍購有用」
F-16V遲到怎麼辦？黃暐瀚：遲到總比不到好 不下單等一百年也不會來
中共東部戰區日前公布軍機拍攝台北101的照片，引發網友恐慌「共軍已經飛到台北上空了」。政治評論員黃暐瀚在廣播節目中逐一破解這些訊息，他指出照片中拍到淡江大橋，表示拍攝位置「不在台北盆地上空」，並強調經詢問軍事專家，我方是F-16V戰機已拍到並鎖定共軍殲-16戰機，證明「買軍購有用」。黃暐瀚並澄清，台灣現有141架F-16已升級為F-16V Block 20，具備反制能力，「遲到總比不到好，不下單永遠不會來」。
破解101照片迷思：拍到淡江大橋表示不在台北盆地上空
針對中共東部戰區公眾號發布的拍攝台北101照片，黃暐瀚在節目分析照片角度指出，「這是剛剛蓋好的新的淡江大橋」。黃暐瀚是舊淡水人，他解釋，「他的照片這樣一拍能拍到淡江大橋，表示他不在台北盆地的上空。這還要講嗎？我在這邊拍富士山，我拍到富士山，難道我在富士山腳下嗎？沒有。我在河口湖，所以我拍富士山」。
他進一步說明，照片中出現松山機場的飛機也很正常，「松山機場一直會有飛機降落，所以旁邊就台北101」。黃暐瀚推測，根據國防部公布中共繞台的路線圖，「大概從五號這個位置往這邊拍，是可能拍到這樣子的一個照片」。
黃暐瀚強調，「有拍到101不代表他飛在台北盆地的上空」，呼籲民眾不要被網路訊息誤導，「共軍已經飛到我們台北上空了，政府都騙人。都已經拍到101了」這種說法並不正確。
法國凱旋門2036烏龍 黃暐瀚：網路訊息要查證
為了提醒聽眾網路訊息要查證，黃暐瀚舉了一個例子。他說，昨天有個新聞，法國的凱旋門在跨年時，「我看到第一時間我也傻眼。為什麼上面寫2036？那網友就當然就很輕鬆想說法國真是一個很鬆的國家。鬆到連2026跨年寫成2036現場都沒有人有意見。大家沒發現」。
黃暐瀚說，「結果後來一查才發現不是，是因為法國在2023年這兩年剛剛通過的酒駕撞死撞傷人要關10年。所以他提醒所有在法國凱旋門的這些遊客，用法文，你們如果在這邊狂歡跨年喝酒千萬不能開車。因為如果你這麼做，很可能下一次你再來慶跨年就是2036了，關10年」。黃暐瀚說，「網路上很多訊息看以後你要了解」，不能照單全收。
我方F-16V已鎖定反制：拍到殲-16並出現框框
黃暐瀚指出，對岸有拍我們的照片，但我們也有拍，「拍什麼？我們就是拍他的軍機的照片。拍到他的殲-16，拍到他的戰鬥機。而且都出現框框」。
他解釋，「不懂就去問軍事專家。這代表什麼？代表我們的F-16已經鎖定他了。我們的F-16已經可以拍到他、而且鎖定他」。黃暐瀚推測，這很可能是我們台灣的RF-16V偵察機所拍攝。他強調，「對岸能拍到也代表他已經離我們很近了。兩個都是事實，我們必須了解」，但重點是「我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力」。
澄清F-16V戰力現況：141架已升級Block 20具戰力
針對外界質疑「F-16V還沒到貨，買軍購有什麼用」，黃暐瀚澄清台灣F-16V的現況。
他指出，「台灣現在其實是有F-16V。因為有升級版。把我們F-16 AB升級成F-16V的Block 20。我們買的是Block 70，比較高檔的。66架的F-16V全新的還沒到貨。可是我們原本141架的F-16 AB，我們本來就有的，有升級了」。
黃暐瀚說明，「我們的F-16V的這個採購案裡面是分兩部分。一個是真正要買的66架的全新型的F-16V Block 70。但是我們現有的141架的F-16是有換裝升級新的裝備跟雷達跟相關的系統」。
他並提到，今天也有新聞報導美國要賣給我們「能夠突破匿蹤戰機的另外一個新的系統、IRST系統」。黃暐瀚強調，「現在目前F-16V是有提升。因為有提升，所以我們能夠拍到這個」，指的就是能拍到並鎖定共軍殲-16的照片。
軍購有用：對岸拍到我們，我們也鎖定對方
黃暐瀚在節目中回應「買軍購到底有沒有用」的質疑。他提出兩個事實：
第一，「對岸能拍到101=已離我們很近」，這是事實，代表中共軍機確實對台灣構成威脅。
第二，「我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力」，我方F-16V能夠拍到並鎖定共軍殲-16戰機，證明我們的戰力提升是有效的。
黃暐瀚強調，「兩個都是事實，我們必須了解」。這次軍演雙方互相拍照，恰好證明了「買軍購有用」——因為台灣現有的141架F-16升級為F-16V Block 20後，已經具備偵測、鎖定共軍戰機的能力。
軍購延遲但仍需買：遲到總比不到好
針對66架全新F-16V Block 70尚未到貨的問題，黃暐瀚坦承，「民眾會不滿，國防部要循循善誘要耐心的跟大家解釋。不是講說：『啊你們都不懂啦。』民眾就是希望看到貨，沒有到貨你要跟他解釋。因為這是老百姓的血汗錢」。
他認為，國防部不能說「花了錢以後反正都是藍白的選民、那是在野黨在亂。不是。你應該好好的跟這些在野黨的立委跟在野黨的支持者解釋，為什麼我們買了還沒到？我們也希望它能到」。
但黃暐瀚仍堅持支持軍購的立場。他說，「你今天東西到不了，你要不要買？」他舉了一個例子，「那時候任天堂台灣還是一個曾奶奶在代理，到處哪裡買不到。有人講說排隊要半年才排到。那你要不要排？如果你想要、如果你非得在半年後你小孩子過生日或是聖誕節聖誕公公通通送給他，你還是會去排。哎可是要先交錢喔，要不要交？還是要交，還是要排，就是這個意思」。
黃暐瀚強調，「遲到總比不到好。你不下單永遠都不會到的。你下了單可能晚了三年晚了五年你很氣，但你不下單，你再等一百年也不會來」。
他並以沙漠缺水為喻，「你走在沙漠沒有水的時候什麼東西你都喝了。平常你不會喝的，但沒有辦法的時候你就必須做出選擇」。黃暐瀚認為，「我們為什麼要買武器？我們如果沒有軍事威脅我們需要買那麼多嗎？我們要怎麼買？跟誰買？除了美國以外你能買得到嗎？」
國防力量決定兩岸主動權：日積月累慢慢建立
黃暐瀚在節目中多次強調，國防議題超越政黨、超越預算爭議。他表示，「因為總預算年年編，總統四年就換一次。可是台灣的國防力量是必須要日積月累慢慢建立起來，跟誰當總統、哪一個黨執政是無關的」。
他警告，「如果你今天沒有辦法把我們的國防力量增強的時候，我們在兩岸互動的主動權，就會被大量的壓縮」。
黃暐瀚認為，這次共軍軍演拍攝101照片，以及我方F-16V拍攝並鎖定殲-16的事件，恰好證明了雙方都在展示軍事能力。「對岸能拍到也代表他已經離我們很近了。我們這邊能拍到就代表說我們這邊有反制的能力。兩個都是事實」，而這正說明了為什麼台灣需要持續強化國防實力。
他強調，不論對F-16V到貨時間有多不滿，「我還是支持」軍購，因為「我們必須要保護自己」。沒有強韌的國防，就沒有國家，也無法維持兩岸互動的主動權。
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 340
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 374
新／遭持刀傷害！搶匪逆轉控告NANA「殺人未遂」公司不忍強硬回擊
34歲韓國女星 NANA 去年11月清晨在家中遭遇持刀入侵事件，與母親雙雙受傷。不料搶匪如今卻反過來喊告「殺人未遂」，改口稱犯案時沒有持兇器，也沒有對被害人造成傷害。對此，NANA所屬公司也強硬回擊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 4 小時前 ・ 2
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 82
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 3 小時前 ・ 5
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 98
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 445
邵雨薇跨年喝茫！醉倒吳慷仁懷裡 他超甜反應曝光⋯網喊：太閃了
邵雨薇與吳慷仁，愛情長跑9年依舊甜蜜、感情相當穩定。今（2）日凌晨，邵雨薇在社群平台 IG 分享跨年趣事，自嘲在跨年夜關鍵時刻「直接喝到斷片」，並曬出一張醉倒在吳慷仁懷裡的照片，瞬間閃瞎一票網友。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
不堪長期當提款機？兒「忍無可忍」情緒失控持刀砍傷42歲父
桃園市龜山區於去年12月31日爆發一起人倫衝突。一名無業父親（42歲）因長期索討金錢，當日下午前往兒子經營的雞排店再次開口要錢，雙方爆發激烈口角。兒子一時情緒失控，持刀砍傷父親頭部，造成5公分撕裂傷。警消獲報趕抵將傷者送醫，並當場逮捕兒子，全案依殺人未遂等罪嫌送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 175
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 126
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中
2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 5
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 5 小時前 ・ 296
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在2025年最後一個交易日氣氛高昂，加權指數盤中一度衝上29,009點刷新紀錄，為全年行情畫下亮眼句點。回顧整年度個股表...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼
李沛旭回歸演藝圈！「肌肉炸裂」嚇壞對手 球星看傻眼EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 10
1月走大運！3星座、3生肖「新年開局」贏在起跑點
塔羅牌老師艾菲爾分享，三個星座與三個生肖在2026年1月展現亮眼運勢，在事業、財務、人際等面向都有突破性發展。艾菲爾表示，本月象徵「定錨」與「開局」，選擇與行動將為全年鋪設關鍵基調。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
被問「開過靈車嗎」 邰智源神回地獄哏全場失守
實境節目《真料理兩鍋論》於上周首播後，YouTube 頻道上架四天已累積 65 萬點擊率，主持人邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID 林柏昇、溫妮、丘涵日前一同開香檳、切蛋糕慶功。本周播出的全新級數，邰智源笑稱自己幾乎什麼車都開過，羅時豐追問「那你靈車開過嗎？」邰智源的回應更是大開自己地獄哏。Yahoo奇摩娛樂訊息 ・ 22 小時前 ・ 4
去年突請辭18年政論節目！劉寶傑遭爆回歸主持 「驚人新動向」曝光
資深媒體人劉寶傑今年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 72
張惠妹台東跨年晚會封神！公司資本額20萬「卻拿3千萬案子」驚人背景曝
2026台東跨年晚會被網友封為全台最強，幕後最大推手正是天后張惠妹。演出不僅集結A-Lin、玖壹壹等超過10組重量級卡司，更由張惠妹親自擔任總導演，從節目節奏到舞台氛圍全面掌控，讓整場演出零冷場，成功掀起討論熱潮，直播在線人數甚至突破20幾萬人次觀看，承辦整場演出的公司背景也曝光了。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 60
快訊／新北三重嚴重車禍！機車猛撞行人「多人倒地」1OHCA送醫搶命不治
元旦不平靜！新北市三重區今（1）日發生一起重大車禍，一輛雙載機車行經忠孝路時，因不明原因衝撞行人，導致3人全數受傷倒地。據了解，救護人員抵達後，發現遭撞行人（女、約60歲）當場失去呼吸心跳，緊急送往北市馬偕醫院搶命仍不治，詳細車禍原因仍有待警方進一步調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 100