解放軍無人機俯瞰台灣？張延廷爆這2處可能性較高

中國大陸「正義使命-2025」軍演，範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南以及以東海空域，採取多向抵近方式，形成包圍態勢。大陸方面29日釋出「無人機俯瞰101」的影片，解放軍官方微博30日晚間又再釋出一支無人機空拍台灣的畫面。針對解放軍無人機是否俯瞰台灣，前空軍副司令張延廷認為，若是松山機場，應該是要在林口開始下降，或是桃園機場，可能性比較高。

針對解放軍無人機俯瞰台灣的影片，張延廷31日在中天《頭條開講》節目中表示，影片可能有刻意模糊化，所以看到的那個影片並不是非常清晰，而且是黑白對比，並不是彩色對比；焦距又沒有針對特定目標，所以就沒辦法聚焦，因為是全攝影。而從影片中可看出，有飛機進場，可能是松山機場、小港機場、桃園中正機場。

廣告 廣告

張延廷接著表示，如果是淡水河附近的話，高樓大廈林立，所以排除。小港機場的附近工廠多，但影片中工廠不是很多。至於桃園機場，從大園蘆竹那一邊看過去的話，這種可能性會有。因為飛機飛那麼低，是要進場或離場，才會有動態的飛機飛過去，所以應該是北部機場，若是松山機場，應該是要在林口開始下降，或是桃園機場，可能性比較高。換句話說，它已經抵近了。

張延廷指出，這次大陸演習有幾個特色，第一個演習範圍很大，這是第7次環台軍演。第二個距離最近，最近到9海浬，12海浬就是領海領空了，已經進來了，但是雙方都沒有任何動作。第三個則是兵力規模最大，飛機跟軍艦加起來，超過100架次。

【看原文連結】