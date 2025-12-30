解放軍無人機拍台北101？被踢爆：用碧山巖監視器畫面冒充

中國解放軍東部戰區於29日宣布，即日起在台灣海峽以及台灣北部、西南、東南、以東海域組織「正義使命-2025」演習。根據東部戰區說明，此次演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

東部戰區發言人表示，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。同時，解放軍還發布AI影片，以「無人、無時、無處、無敵」四個關鍵詞展示軍事實力。

29日晚間，中國官媒央視釋出一段畫面，聲稱是解放軍無人機俯瞰台北101大樓的影像，該畫面隨即在網路上引起廣泛討論。然而，軍事粉專「新‧二七部隊 New 27 Brigade」當晚即發文指出，這張所謂的無人機空拍照，實際上是取自碧山巖的監視器畫面。

該粉專質疑，對岸是否已經需要透過這種方式來展示軍威，並表示若要展示軍事實力應該更加認真對待。網友們對此事件反應熱烈，有人指出這種做法根本是給中國內部民眾看的宣傳手法，也有網友諷刺若真是無人機拍攝，飛行高度過低且解析度不佳，根本無法達到軍事偵察的標準。

此次事件反映出在兩岸軍事對峙升溫之際，資訊戰與心理戰的運用日益頻繁。透過媒體釋出的影像資料真實性，成為各界關注的焦點。軍事專家認為，在現代戰爭中，資訊的真實性與傳播速度同樣重要，錯誤或虛假的資訊可能對軍事判斷產生重大影響。

