解放軍無人機「俯拍台北101」？國防部：明顯是認知作戰

解放軍29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，《中國軍號》微博釋出一段解放軍無人機俯瞰台北101的影片，引發關注。對此，國防部表示，解放軍的無人機都在24海浬以外，此消息和事實有所出入，很明顯是認知作戰。

解放軍東部戰區發布俯瞰台北的照片，可看見101大樓。（圖／翻攝自東部戰區微博）

《中國軍號》微博釋出一段13秒影片，內容是解放軍無人機俯瞰台北101的影片，而台北101背後還可清晰看到有飛機飛行的畫面。臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析指出，該照片利用長焦鏡頭壓縮感製造視覺錯覺，拍攝載台極可能根本未進入台灣領空。

大陸圍台軍演第二天演訓區示意圖。（圖／翻攝《央視新聞》）

「世界特種部隊與軍武資料庫」解釋，這是攝影光學中的「長焦壓縮感」。當使用軍用光電偵蒐系統或高倍率鏡頭從極遠處拍攝，背景與前景距離感會被大幅壓縮。實際上淡水河口距台北101直線距離約20公里，拍攝載台僅需在海峽中線以東或鄰接區高空盤旋，利用高倍率光電球即可拍出此效果。

大陸東部戰區30日公布最新實彈射擊畫面。（圖／翻攝微信公眾號「東部戰區」）

針對此事，情次室次長謝日升中將今天在記者會中回應，昨天我們也找不到這個社群的消息，解放軍的無人機都在24浬以外，所以這個消息跟事實有所出入，那我們認為這很明顯的是認知作戰。

