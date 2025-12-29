解放軍無預警圍台演習 國防部罕見迅速公布監控畫面

解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布立刻展開「正義使命2025」軍事演習，參演兵力包含陸、海、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動，並在台灣北部、台灣海峽兩端、西南部及東南部劃設5個演習區域。國防部今天下午罕見的迅速發布2張國軍監控畫面。

空軍F-16戰機拍攝標示的大陸殲16戰機。(圖/國防部)

根據大陸央視報導，解放軍東部戰區發言人施毅發布聲明指出，此次演習自今日起展開，參演兵力包含陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動。演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域，演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

針對解放軍大規模圍台演習，此次國防部不但發布新聞稿、短片回應，更罕見的迅速公開國軍海、空監控大陸機艦畫面。其中空中監控的黑白畫面，顯示空軍F-16AM/BM型戰機運用掛載的狙擊手（Sniper）莢艙，由上方標示1架解放軍的殲16型戰機。

海軍田單號巡防艦監控大陸的安陽號巡防艦。(圖/國防部)

至於海上監控的彩色畫面，則是由成功級巡防艦田單號（1110號）拍攝，顯示艦上官兵在左舷監控遠處航行的解放軍054A型巡防艦安陽號（599號）。

