解放軍狂秀肌肉=要開戰？星媒逆風解析

▲有星媒分析指出，儘管解放軍頻頻「秀肌肉」，其實並不尋求挑起戰爭，中國的目的是透過實力進行威懾，但更傾向於「不戰」。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國近期與日本因為台海安全議題導致關係持續緊張，台灣總統賴清德宣布未來8年編列400億美元（約1.25兆新台幣）的國防特別預算以因應中共「武統」威脅；無獨有偶，美國政府發布的最新《國家安全戰略》也多次提到台灣，強調台灣的地理和戰略重要性，不支持單方面改變台海現狀。然而，在局勢看似「兵兇戰危」之際，新加坡《聯合早報》分析則指出，儘管解放軍有能力打仗，但其實並不尋求挑起戰爭，中國的目的是透過實力進行威懾，但更傾向於「不戰」。

廣告 廣告

《聯合早報》這篇文章的作者是新加坡國立大學東亞研究所副所長陳剛，以及新加坡國立大學東亞研究所研究助理謝詩敏，他們認為，中國國家主席習近平力推在2035年前，建成「世界一流軍隊」，驅動解放軍的全面現代化，包括結構性改革、先進能力建設和大規模擴充核武庫，旨在實現與美國的軍事平衡。

不過，能力本身並不能完全揭示意圖。習近平近年大舉清洗軍方領導人，將指揮控制與意識形態灌輸相結合，已成為他鐵腕統治的主要特徵，要確保解放軍首先忠於黨，但觀察指出，思想灌輸反而可能影響解放軍的專業素養、擠佔訓練時間，導致在實際作戰中，政治忠誠往往佔據優先地位。

此外，習近平本人的言論也相對克制，比如在今年9月3日的抗戰80週年演說中，讚揚解放軍作為人民軍隊的堅定力量，同時避免使用「戰備」一詞，還表明中國選擇「站在歷史正確一邊」，追求「和平發展」，與各國人民攜手構建「人類命運共同體」。在他近年的談話紀錄裡，政治意識和加強治理，似乎都比備戰更重要，戰備似乎是為了應對未來的突發事件，而非計畫中的攻擊性戰爭。此背景下，習近平在避免使用「戰備」一詞的同時，還強調「和平發展」，也反映出一種經過精心校準的努力，旨在對外展示防禦實力，同時保持內部凝聚力。

綜合上述，該篇社論認為，習近平對於建立強大、戰略威嚇力量體系的強調，既是對美國威脅（尤其是在台灣問題上）的回應，也是一種脅迫性外交手段，旨在塑造區域安全環境，透過展示取勝能力來防止戰爭。

當然，中國解放軍的戰備訊號似乎表明，具備打仗技術和組織能力，但習近平的戰略考量和黨控制機制則揭示，他的意圖更可能是威懾外部勢力干預中國的核心利益和政治生存，而非發動攻擊性戰爭。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

為何自己不會這麼想？被日本指控擴大軍事活動 中國：別大驚小怪

對日本秀海上肌肉！中國於東亞海域集結逾百艦艇 規模歷來最大

美國《台灣保證實施法》正式生效！學者：美中後續互動才是關鍵