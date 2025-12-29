解放軍環台演習心裡卻想「見習」？綠怒批鄭麗文配合統戰操作

民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文無視解放軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流。（資料照片／袁維駿攝）

中國解放軍東部戰區今天（29日）宣布，將在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，展開「正義使命-2025」環台演習；同一時間國民黨主席鄭麗文又稱明年上半年希望能見中國國家領導人習近平。對此，民進黨發言人吳崢表示，鄭麗文此舉無視解放軍軍演，已清楚暴露國民黨對中的真實立場，不只是交流，而是向中國傳遞政治訊號，配合統戰操作。

吳崢表示，面對中國持續軍演與武力威脅，鄭麗文高調宣示「先北京、再美國」，甚至強調見習近平「具有重大戰略意義」，顯示國民黨兩岸路線就是一切以北京為優先，完全忽視台灣安全與尊嚴。

吳崢指出，昨日雙城論壇才剛落幕，解放軍隨即宣布對台軍演，形成諷刺對照，蔣萬安曾承諾共機不擾台才辦雙城論壇，如今承諾言猶在耳卻遭中國打臉，論壇中高喊的「雙城好、兩岸好」換來的卻是戰機呼嘯、軍演壓境，難道這就是中國送給蔣萬安的伴手禮嗎？

吳崢進一步說，從日前翁曉玲等多名國民黨立委黑箱赴中、拒絕交代行程，到同一批人阻擋赴中申報揭露法案與杯葛國防、國安法案，國民黨一邊向北京靠攏、一邊削弱台灣防衛能力，早已形成清楚且危險的政治脈絡。在這樣的背景下，人民如何能相信所謂的鄭習會沒有沒有任何政治前提與交換條件？

吳崢強調，國民黨身為台灣主要在野黨，任何與中國的接觸與交流，都不應配合中國對台統戰操作，更不應把台灣的民主、安全與主權當成可以與中國交換的政治籌碼。



