解放軍環台演習！外媒直擊台民冷靜 搭中國籍航班：不打自己人？

中國大陸在台灣周邊展開大規模軍事演習，引發國際高度關注，各國媒體紛紛派員直擊第一線報導。從桃園機場、港口到空域和海上動態，外媒不僅關注軍事行動本身，也探討演習是否可能轉為實際軍事行動的關鍵疑慮。台灣民眾面對軍演表現冷靜，甚至有人調侃搭乘中國大陸航空公司較安心，而美國軍事專家則分析此次演習可能是為掩護實際行動，台海局勢緊張，各國軍隊頻繁透過無線電互相喊話，全球密切關注事態發展。

外媒針對中國大陸對台海展開軍演大篇幅報導，還有找來軍事專家分析行動。（圖／CNN）

路透社記者於30日早上前往桃園機場，訪問準備出國的台灣民眾。面對中國大陸軍演，民眾普遍表現冷靜，有旅客甚至調侃表示搭乘的是中國國際航空公司的航班，「他們應該不會打自己的飛機吧」，展現放寬心的態度。同時，CNN記者也前往港口報導中國大陸的軍演行動，美聯社則捕捉到軍機起飛的畫面。

美日韓各家媒體對此次軍演進行大篇幅報導，CNN記者Will Ripley表示，中國大陸試圖向全球發出警告，今天的演習明天可能就會變成真正的軍事行動。美國空軍退役上校Cedric Leighton分析指出，中國大陸不僅增加對台部署的軍事力量規模，且演練涵蓋人民解放軍各個軍種，正在演練聯合作戰能力。他進一步解釋，演習常被用作軍事行動的掩護，中國部署的部隊類型包括海警、海軍、空軍、陸軍和火箭軍，「幾乎字面上只要『撥動開關』，就能讓它變成真正的入侵或侵略行動」。

外媒針對中國大陸對台海展開軍演大篇幅報導，不少外媒都有來台灣的機場、港口拍攝。（圖／TVBS）

韓國外交部發言人表示，韓國政府希望台灣海峽能持續維持和平與穩定，並透過對話與合作讓兩岸關係能夠和平發展。日本媒體報導中提到，不少日本當地民眾首次感受到軍事演習的可怕，希望能夠和睦相處。中國大陸外交部則回應，此次軍事演習是「對台獨分裂勢力以武謀獨的嚴厲懲戒，是捍衛國家主權和領土完整的必要行動」。

台海上空的無線電通訊一整天都相當緊張。美軍航空器透過無線電表示，正「依據國際法所保障的權利進行相關行動，同時也在執行任務時充分尊重並顧及各國的權利與義務」。日本海軍也有類似喊話，而中國海警甚至直接點名「中國台灣」，使局勢更加緊張。這些互動引發各方擔憂，質疑此次演習是否僅止於演習，還是正一步步逼近紅線，全世界都在密切關注事態發展。

外媒針對中國大陸對台海展開軍演大篇幅報導，不少外媒都有來拍攝。（圖／CNN）

