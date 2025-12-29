解放軍環台軍演升級！禁航區貼近鵝鑾鼻9海里、首納巴士海峽

中國解放軍東部戰區突襲宣布「正義使命-2025」演習，完整公開5處禁航座標。（圖／翻攝自微博＠東部戰區、中國軍號）





中國解放軍東部戰區29日突襲發布「正義使命-2025」聯合演習，宣稱陸海空火箭軍多兵種聯合行動，並罕見提前預告演習為期兩天、公開5處海空禁航座標。其中南端禁航區距鵝鑾鼻直線約16.7公里、約9海里，引發外界關注其「極限抵近」與封控態勢升級。

東部戰區突襲公布

東部戰區發言人施毅表示，自29日起在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南及台島以東等海空域組織演習，重點科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控與外線立體懾阻，並稱目的在檢驗聯合作戰實戰能力，對「台獨」與外部勢力提出警告。

同時，東部戰區與相關海事航警單位公布禁航資訊，提醒期間船隻與飛行器勿進入指定空域、海域，藉由「座標透明化」強化對外訊號與威懾效果。

禁航座標逼近南端

比對其公布座標，南部海域禁航區的最近點被指出貼近鵝鑾鼻，距離約9海里；東部禁航區也逼近花東沿岸約10海里。報導形容，這類配置呈現「越勒越緊」態勢，且南部演習區域首次延伸覆蓋巴士海峽，外界解讀為對台周邊航道與戰略通道的壓力訊號升高。

此舉也被放在近年演習脈絡下比較。自2022年裴洛西訪台後，解放軍環台操演逐步常態化，並呈現「步步進逼」趨勢，如今在空間距離與公開手法上再度加碼。

官媒曝光軍事據點

與軍演同步，中國解放軍官方宣傳帳號釋出影片與影像，點名台灣4處關鍵據點，搭配衛星、空照圖並以「看得到、也打得到」等語句強化心理威懾。外界對照影像內容，推測涉及花蓮佳山基地、高雄左營軍港及相關軍事指揮設施等，並將其與禁航座標一併操作，營造「演習設在家門口」的挑釁氛圍。

（圖／翻攝自微博＠中國軍號）

明日海空實彈射擊

共軍另宣稱30日上午8時至傍晚6時，將在公布的多處海空域進行重要演習並組織實彈射擊；相關航行警告除東部戰區公布範圍外，亦傳出另有額外禁制區域被納入通報。整體態勢呈現多面向包圍、分區封控的演練輪廓。

東部戰區公布演習海空域 船機期間勿入

26°32′00″N 121°40′00″E、26°32′00″N 122°36′00″E、25°43′00″N 122°36′00″E、25°43′00″N 121°40′00″E四點連線。

24°59′00″N 120°04′00″E、25°39′00″N 121°13′00″E、26°17′00″N 121°13′00″E、25°37′00″N 120°04′00″E四點連線。

23°27′00″N 118°14′00″E、23°27′00″N 119°13′00″E、22°13′00″N 119°44′00″E、22°13′00″N 118°45′00″E四點連線。

21°49′00″N 119°16′00″E、21°49′00″N 121°00′00″E、21°05′00″N 121°00′00″E、21°05′00″N 119°16′00″E四點連線。

21°58′00″N 121°40′00″E、21°58′00″N 122°28′00″E、23°23′00″N 122°28′00″E、23°23′00″N 121°40′00″E四點連線。

