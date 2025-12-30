解放軍環台軍演 卓揆籲國人冷靜：政府已有萬全因應

行政院長卓榮泰今（30日）主持經濟發展委員會顧問會議致詞時表示，政府對所有狀況均已有萬全的因應準備，籲請全體國人在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定。 圖：擷自行政院提供影片

[Newtalk新聞] 中共解放軍東部戰區29日宣布實施代號「正義使命－2025」對台軍事演習，在台灣周邊5處公告海空域進行實彈射擊。行政院長卓榮泰今（30日）主持經濟發展委員會顧問會議致詞時表示，政府對所有狀況均已有萬全的因應準備，籲請全體國人在此時此刻務必保持冷靜、沉著與安定，並強調政府施政就是爭取國際合作、對內團結並以人民為依歸。

卓榮泰說，今天的會議是對和平的示範、對安定的保障。國家與政府存在的目的，在於確保國家安全與社會安定，進而推動國家建設，而建設不分黨派、不分藍綠，唯有團結，國家才能持續向前，國家才會一直進步。

卓榮泰強調，當前政府最重要的方向，是對外爭取國際合作、對內團結國人，所有施政作為皆以人民為依歸，這也是現階段最大的施政方向。他期盼，立法院針對明年度中央政府總預算應儘速完成審議並通過，讓政府具備足夠實力與穩健的財政分配，以推動國家建設與發展，實現均衡台灣的目標。

同時，卓榮泰也請求國會支持「強化防衛韌性、不對稱戰力採購計畫」特別預算，才能有效提升國防能力，並達成總統的期待，讓軍工產業成為另一座「護國群山」。

