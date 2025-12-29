解放軍環台軍演 國防部公布最新監控畫面

解放軍殲-16戰機遭我國空軍F-16拍下監控畫面。（圖／國防部提供）





中國解放軍東部戰區今（29日）進行「正義使命-2025」圍台演習。國防部下午公布國軍監控影像，解放軍殲-16戰機遭我空軍F-16拍下清晰影像；解放軍安陽艦也被我軍田單艦監控。

國防部公布F-16以掛載莢艙拍攝的殲-16照片，可見殲-16機身被清楚拍下，機上掛載的武器及數量也一覽無遺。國防部強調，中華民國國軍堅定捍衛我國主權、民主與自由。

國防部直指，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力！國防部也將在今下午16時30分召開臨時記者會，說明國軍針對中共實彈軍演應處作為。

解放軍跟中國海警今在台灣外海的五個區域，進行實彈演習。解放軍宣稱，這次的演習的目的是對「台獨」分裂勢力，和外部干涉勢力的嚴重警告與必要行動，而解放軍公佈的海報上也有兩面盾牌，展現阻絕國際勢力介入的意圖。

