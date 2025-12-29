解放軍環台軍演 學者曝關鍵：問題不在蔣萬安，而在習近平不在乎國民黨
記者李鴻典／台北報導
共軍宣布29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日還將實彈射擊。學者沈榮欽直言，問題不在台北市長蔣萬安，而在中國國家領導人習近平。「以統戰的角度而言，為什麼習近平連這一點面子都不願給國民黨？」
蔣萬安剛赴上海參加雙城論壇，中共解放軍便宣布將在台灣周遭海域實施軍事演習，範圍包括台灣西北、西南、北部、南部、東南部等 5 個區域，讓兩岸軍事對峙的緊張情勢高升。
蔣萬安立刻嚴正表示：「任何造成區域衝突升高的行為，都予以嚴厲的譴責。」雖然沒有明確指明中共，但是蔣萬安嚴正的態度已經明確說明其反對立場。
沈榮欽分析，問題不在蔣萬安，而在習近平。很明顯的，習近平根本不在乎蔣萬安，更不在乎什麼雙城論壇，所以才會出現蔣萬安前腳剛走，中共就立刻宣布軍演。如果習近平心中有一絲絲在乎蔣萬安與兩岸對話，可以晚兩天宣布，也算給蔣萬安和國民黨一個面子，還可以幫助他塗抹兩岸和平對話的重要性。
因此真正的問題是：為什麼習近平這麼不在乎國民黨？要知道台灣主要政黨之中，以國民黨和民眾黨對中共最為友善，以統戰的角度而言，為什麼習近平連這一點面子都不願給國民黨？
儘管這個問題非常合理，但是會問出這種問題的人都是對中共不了解、對習近平戰狼外交一知半解的人。
沈榮欽表示，簡單來說，戰狼外交的行為模式取決於統戰價值的高低，對習近平來說，只有當你還未為中共完全拿捏又有影響力時，統戰價值達到最高，當你已經是中共囊中物時，統戰價值就立刻降低。
很多台灣網紅之所以有統戰價值，正是因為他們具有台灣人的身份，否則就算館長努力再怎麼舔中，也不過是個小粉紅。中共已經有上億的小粉紅願意全天無死角的舔共，何必在乎多一個或少一個館長呢？
沈榮欽進一步指出，近年兩岸情勢最緊張是在2022年8月裴洛西訪台時，中共同樣宣布軍演，當時全世界都在緊密觀察台灣的反應，這時國民黨副主席夏立言卻必須即刻訪中，完全不敢耽擱。
對習近平來說，即使在台灣最緊急的時刻，都可以用台商捐款的名義讓國民黨副主席訪中，對世界發出支持中共對抗台灣民進黨政府與美國的訊號，習近平又怎麼會真的把國民黨放在眼裡？
就像這次習近平不給蔣萬安面子，執意現在公佈軍演訊息後，國民黨的反應是什麼？沈榮欽指出，國民黨主席鄭麗文立刻表示中共軍演是賴清德的錯，因為「這是中共對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。
為什麼鄭麗文要這麼說？因為鄭麗文表示，她非常希望能夠和習近平會面。即使習近平打臉國民黨宣布軍演，國民黨主席還這樣卑躬屈膝地為其開脫並懇求會見習近平。當國民黨已經唾面自乾到這種地步，習近平又何必在乎國民黨？習近平之所以看不起國民黨，認為逃不出其手掌心，也正是因為如此。
習近平看待地位更低的民眾黨更是如此。沈榮欽說，2017年6月12日巴拿馬宣布與中華民國斷交而與中華人民共和國建交後，當全世界都在觀察台灣反應時，柯文哲硬是不顧外交部好言相勸，執意要赴上海參加雙城論壇，甚至在當時刻意造假出AB稿事件，以便栽贓政府，讓自己和中共擺脫惡名。
因為雙城論壇的層次較低，柯文哲當時一直努力要和習近平建立聯繫管道，甚至要求和習近平過去的台商好友鎢鋼大王廖萬隆見面，也小心翼翼地在中共官員面前，罕見著西裝皮鞋、小心正坐椅子上，字斟句酌地按講稿說話，連一個字都不敢放言，和平時自稱亞斯伯格態度180度轉變，就是希望能夠獲得習近平青睞。在這種情形下，習近平心中自然更看不起民眾黨了。
沈榮欽認為，正是因為如此，所以在川普政府提出對台灣史上最高軍售，並且出售攻擊型武器後，才會對川普擺出強硬姿態對台灣軍演，習近平軍演的對象著要是針對美國，國眾兩黨不過是可被操弄的台灣政黨，當然不會優先認真對待。
