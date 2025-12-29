解放軍環台軍演 柯志恩：身為中華民國國民嚴正抗議

大陸解放軍今（29）日宣布發動環台軍演，國民黨立委柯志恩表示，身為中華民國國民對此表達嚴正抗議。（柯志恩辦公室提供）

大陸解放軍今（29）日宣布發動環台軍演，國民黨立委柯志恩表示，身為中華民國國民對此表達嚴正抗議，她強調，兩岸應該要和平對話，而非對抗、用恫嚇方法不利於兩岸交流，對此全國人民都是抱持一樣的態度。

大陸解放軍宣布對台發動環台軍演，對於台灣海峽及台灣北部、西南、東南、以東等方向進行聯合演訓，引發國人關注。對此，柯志恩今在高雄出席活動時表示，對於無預警的軍演，表達抗議，她認為高雄市民及全國人民都會是一樣的想法。

廣告 廣告

柯志恩強調，任何人為破壞和平，用這樣恫嚇方法，「我想我們身為這個中華民國的國民，一定要提出我們嚴正的抗議」，兩岸之間大家應該要和平，若用對抗方法，不立於兩岸之間彼此對等的交流。

高雄市議會「南方問政聯盟」也嚴厲譴責中共環台軍演恫嚇台灣，包括簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等議員共同發聲明表達最嚴厲譴責，並指出中共慣性以軍事演習包裝侵略性恫嚇，公然破壞區域和平穩定，試圖以各項理由合理化武力威脅，這不是「正義」，而是赤裸裸的武嚇與挑釁。

南方問政聯盟強調，高雄是台灣重要的港都與產業重鎮，任何以封控、逼近、實彈射擊為手段的軍事動作，都恐衝擊海空航運安全與民生經濟，危及區域各國共同利益。

南方問政聯盟嚴正呼籲，中共立即停止一切對台軍事挑釁與恫嚇行為，也呼籲國際民主夥伴共同發聲，譴責破壞台海和平與自由航行的行徑，並請市民朋友保持冷靜、留意政府正確訊息，不轉傳未經查證的影像與訊息，共同防堵認知作戰。

南方問政聯盟也強調，台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式；「任何外來武力威脅都無法動搖我們守護家園、守護民主的決心」，聯盟將與市民站在一起，堅定守護高雄、守護台灣。

【看原文連結】