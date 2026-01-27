解放軍用「沉默表態」! 習抓張又俠不獲支持 中國近公開決裂 各地軍頭觀望

有網友認為，中南海此次調查張又俠、劉振立的行為可能演變成嚴重的政治事件，「事後肯定會發生徹底的政治清算」。圖為仍留在中國網頁上的張又俠。 圖：翻攝自 @maoshen X 帳號

[Newtalk新聞] 中國解放軍高層近期再次爆發大規模人事異動，中央軍委副主席張又俠與中央軍委委員劉振立因「涉嫌嚴重違紀違法」遭立案調查，相關消息也成為國際輿論的關注焦點。然而，截至目前為止，中國解放軍各戰區、各軍種仍尚未針對此次事件進行表態，甚至傳出可能有部隊「闖入中南海」試圖營救張又俠的消息，外界也持續對中國國內政治的變化方向抱持著高度的關注。

X 推主「Finding Home 心歸何處」指出，中國國防部於當地時間 24 日發布公開聲明，宣布針對張又俠、劉振立等人展開調查。雖然官宣已公布超過 72 小時，但目前全中國仍沒有任何一個戰區或兵種公開發聲，對中南海當局清洗解放軍高層貪腐官員的行動表示支持。

習近平（左三）親自組成的中央軍委會，現在只剩下他與張升民（左四），其他人均被撤職查辦。 圖：翻攝解放軍網

「Finding Home 心歸何處」表示，在何衛東、苗華等解放軍高層官員於 2025 年 10 月遭官方調查時，各個戰區的黨委幾乎「連夜開會」並迅速發布「堅決擁護」的聲明，展現出對中南海當局「絕對忠誠」的立場。「Finding Home 心歸何處」認為，與該次清洗行動不同，此次解放軍各部隊沉默的表現，象徵著中南海當局已經失去了對解放軍部隊的指揮權，推測各地將領仍在觀望、搖擺，等待此次「政治鬥爭」的最終結果。

X 推主「蔡霞」也分析指出，中國國家主席習近平抓捕張又俠、劉振立的行為完全違反了黨規與黨法，「在黨內幾乎沒有任何合法性」。「蔡霞」強調，習近平掌權至今一直透過高壓恐怖統治的方式控制著解放軍，「此次黨內、軍內將領的沉默，就是對抓捕張又俠、劉振立行為不滿的表態」。

張又俠、劉振立兩人姓名仍被留在部分網站上的現象，有網友分析認為，中南海內部可能因政治鬥爭而陷入分裂。 圖：翻攝自 @duwen2023 X 帳號

另外，針對張又俠、劉振立兩人姓名仍被登記在新華網、中國國務院網站等官方網頁一事，推主「杜文 WenDu」認為，中南海當局可能已經陷入「完全失序」的窘境。「杜文 WenDu」稱，張又俠、劉振立兩人在尚未遭到調查前就先被定罪，且兩人也仍未被免職，「這只是當局對張、劉兩人的『始亂終棄』而已」。

X 推主「貓神」表示，張又俠、劉振立兩人同時落馬一事，是非常嚴重的「政治事件」，推測中南海內部可能因此事爆發一場徹底的「政治清算」。「貓神」推測，如果習近平最終能在政治鬥爭中取勝，包含「新華網」在內未撤銷張、劉二人訊息的單位都可能遭到清算，「可能成為『大明蘭玉案』的翻版」。

中共總書記習近平抓捕張又俠的行動，並未獲得解放軍的完全支持。 圖：翻攝中國國防部官網

「貓神」也強調，除了新華網外，中國《央視》也播出解放軍報的社論，認為各大央媒已經先後完成站隊，「共產黨內部已經陷入了公開的決裂」。

就在此時，X 推主「德潤傳媒」爆料稱，解放軍中部站區第 82 集團軍疑似已於 26 日清晨攻入北京試圖拯救張又俠，同時成功掌握中南海的控制權，並針對包含習近平在內的常委、政治局成員展開搜捕。「德潤傳媒」指出，習近平目前已經「下落不明」，推測其可能已經轉移至地下設施或秘密據點，以免遭到第 82 集團軍的抓捕。不過這項訊息並未經過任何證實，可信度存疑。

