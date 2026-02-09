解放軍痛批柯南、寶可夢「辱華」：警惕軍國主義滲透

中國解放軍近日點名張本智和、寶可夢，稱日本軍國主義在文體領域仍有影響力。（圖／翻攝自@無能的老闆bro微博）





中日關係持續緊張。近日，中國解放軍點名張本智和、「寶可夢」拜鬼事件，以及《名偵探柯南》與《我的英雄學院》的聯動事件，指出日本軍國主義在文體領域仍有影響力，並呼籲社會「應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透」。

解放軍警示日本文化影響

根據陸媒《北京日報》報導，中國軍網微信公眾號近日發文《他們的勾當—警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》，指出日本軍國主義透過文體領域對青少年施加影響。文章提到，多起事件引起關注，如2023年12月22日，音樂組合The Rampage在電視節目中表演〈SOLDIER LOVE〉，舞蹈中的敬禮動作被指與納粹禮相似；2024年8月，乒乓球選手張本智和與石川佳純曾參拜供奉日本侵略者東鄉平八郎的東鄉神社；同年10月，日本男子團體Snow Man在其專輯《RAYS》的MV中出現刻有「岡村寧次」及「昭和15年」字樣的武士刀畫面；2025年11月27日，足球運動員三笘薫與小球員合影時手持印有二戰最後投降日本軍人小野田寬郎形象的物品，被視為「日本軍國幽靈」符號。

文章批評，日本右翼勢力利用世代更迭造成的歷史記憶淡化，透過青少年經常接觸的體育、演藝偶像、動漫遊戲和教科書，以美化、歪曲的歷史內容影響下一代，企圖從根本上截斷真實歷史的代際傳承，為復活軍國主義鋪路。文章最後呼籲，「所有愛好和平的人都應警惕日本軍國主義在文體領域的滲透！」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。有網友表示：「從來不覺得張本智和有啥好的，不知道是誰在吹」，也有人稱：「日本文體圈這些『拜鬼』、用軍國主義符號的操作真不是偶然，就是想給年輕人洗腦篡改歷史。大家得警惕這種文化滲透！」還有人直言：「被滲透最厲害的就是青少年」、「直接禁止張本一家入境就行了」。

