解放軍發布俯瞰台北照 軍武粉專：長焦鏡頭製造錯覺

解放軍東部戰區日前啟動演習並發布一張俯瞰台北的偵照圖，引發各界議論。臉書軍事粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」分析指出，該照片利用長焦鏡頭壓縮感製造視覺錯覺，拍攝載台極可能根本未進入台灣領空。

解放軍東部戰區發布俯瞰台北的照片，可看見101大樓。（圖／翻攝自東部戰區微博）

該粉專透過影像情報分析，指出照片視角是從西北方往東南方拍攝的淡水河谷視線。畫面中可見淡水河出海口、淡水、八里及接近完工的淡江大橋主塔，視線延伸至重陽大橋、三重，最後聚焦於遠處的台北101大樓與南山廣場。若真如宣稱飛越市區，應呈現由上而下的俯視角，而非此種極度扁平的視角。

針對台北101看似緊鄰淡水河口的疑惑，文中解釋這是攝影光學中的「長焦壓縮感」。當使用軍用光電偵蒐系統或高倍率鏡頭從極遠處拍攝，背景與前景距離感會被大幅壓縮。實際上淡水河口距台北101直線距離約20公里，拍攝載台僅需在海峽中線以東或鄰接區高空盤旋，利用高倍率光電球即可拍出此效果。

因應解放軍環台軍演，海軍進行相關戰備部屬，圖為左營號驅逐艦現身高雄港整備。（圖／資料照）

粉專進一步分析，發布此圖意在執行認知作戰。一方面展示其情報監視偵察能力可監控淡水河口；另一方面利用大眾對光學透視的不了解，製造「兵臨城下」的錯覺與心理恐慌，同時測試台灣對於視距內偵察機的反應紅線及社會輿論承受度。

對於民眾質疑為何不擊落該機，分析指這涉及交戰規則。拍攝點恐位於領空外，我方僅能伴飛。即便闖入領空，參考南海菲律賓公務機案例，解放軍亦未擊落侵入者。面對無武裝且造價低廉的無人機，直接擊落雖合法卻可能被定性為主動挑釁，雷達監控或電子干擾才是成熟反制手段。

海鋒第二大隊部署花蓮港。（圖／中天新聞）

文末強調，現代光學科技進步，看得見不代表進得來。國人不需因一張照片陷入失敗主義，但在戰術層面上，這也提醒在未來的台海防衛作戰中，視覺心理防線將與實體防空網具有同等重要性。

