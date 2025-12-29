解放軍發布對台軍演最新海報 路透：首次針對「外部勢力」

中國解放軍東部戰區發布對台軍演主題海報(左/翻攝新浪網)。中國央視新媒體玉淵潭天也公布另一張針對「外部勢力」的海報(右/翻攝微博)。



中國解放軍東部戰區今早宣布在台灣周遭舉行「正義使命-2025」軍演，並發布最新「繞台軍演」，並發布名為「正義之盾」的宣傳海報。路透社在報導中指出，此為中國首次針對「外部勢力」進行恫嚇。

解放軍今早宣布在「台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部」地區舉行「正義使命-2025」圍台演習後，解放軍同步展開文宣攻勢。東部戰區公布一張畫著台灣和兩面金色盾牌擋住船艦的海報，並在海報上寫著「正義之盾 破限除妄」字眼。

中國解放軍東部戰區發布對台軍演主題海報。翻攝新浪網

中國官媒央視新媒體「玉淵潭天」也在微博發布一張海報，上面畫著一把利劍斬斷兩隻伸向台灣的手。

中國央視新媒體玉淵潭天公布一張針對「外部勢力」的海報。翻攝微博

中國解放軍官方微博「中國軍號」則是公布過去幾年「圍台軍演」實施範圍，聲稱對台灣的軍事活動「越勒越緊」。另有觀察指出，今日宣布的演習範圍首次在巴士海峽內劃設演習區域，稱是為因應來自菲律賓方向的美軍「外部勢力」。

中國解放軍官方微博「中國軍號」聲稱近年的對台軍演範圍越來越逼近台灣。另有觀察指出，最新的繞台軍演首次在巴士海峽劃分演習區域。翻攝微博

路透社在報導中表示，此次演習為中國自2022年、時任美國眾議院議長裴洛西訪台後的第6度大規模繞台軍演，也是日本首相高市早苗11月初在國會發表「台灣有事」論後的首次對台軍演。

路透社同時指出，這是解放軍對台軍演時，首次表明主題乃針對「外部勢力」干預。

就在宣布此次繞台軍演前11天，美國川普政府宣布對台史上最大規模、金額高達111億美元的軍售案。

