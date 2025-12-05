解放軍百艘艦艇大規模集結 總統府：完整掌握、安全無虞

針對外媒報導解放軍在東亞集結上百艘船艦，總統府發言人郭雅慧今（5）日受訪時回應，總統府已有相關掌握，賴清德總統已責請相關單位要有完整回報，國家安全無虞。她強調，這樣的軍事行動並不僅僅侷限在印太區域上，確實對於印太及整個區域造成威脅跟影響。

解放軍艦艇集結示意圖。(圖/大陸國防部)

總統府發言人郭雅慧今陪同賴清德總統出席一場醫學會會議開幕式時接受媒體聯訪。

郭雅慧表示，這些軍事行動的分布範圍從黃海以南、釣魚台的東海往南海的方向，甚至於在整個西太平洋都有所分布。她指出，目前總統府及相關單位都注意到相關的報導，總統也責請國防部還有國安相關單位，都要有完整的掌握及即時的回報。

郭雅慧強調，國家的安全無虞，這部分國人可以安心，也有信心可以把這部分做好。她呼籲，大陸要善盡大國的責任，行為上應該有所克制。

郭雅慧。(圖/中天新聞)

郭雅慧也指出，台灣作為區域當中負責任的一員，會持續跟各友盟、各友邦保持聯繫與合作，共同維護印太跟維護在區域當中的和平穩定安全。

此外，針對內政部以涉詐1706件、財損逾2億元為由，即日起對「小紅書」APP採取網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，此舉引發民怨，郭雅慧回應，總統府尊重內政部的決策，也表達支持。

