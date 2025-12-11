解放軍真打算動手？頻頻出兵騷擾日韓台 外交部硬起來回嗆了

即時中心／高睿鴻報導

中共解放軍近年積極強化戰鬥力，對周圍國家動武的可能性逐漸升高，尤其，統一台灣一直是中國的最高目標，武力犯我的野心越發蓬勃。近期更傳出，中國不斷提升對鄰近國家的騷擾力道，包括解放軍對日本、南韓周邊進行軍事騷擾，升高區域緊張；同時，也不斷出動軍機，壓迫台灣邊境防線。對此，我國外交部強硬回擊，譴責中國近期冒進作為；同時呼籲中方展現大國風範與責任，停止各種無端軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部表示，當前國際社會的高度共識，就是維持台海與印太區域的自由、安全與和平穩定，「但令人遺憾的是，近期中國單邊的軍事挑釁與施壓作為，不但威脅台灣的民主自由與區域和平穩定現狀，更對整體印太區域帶來動盪不安」。因此外交部強調，必須對中國近期相關冒進作為予以譴責；同時呼籲中方，宜展現大國風範與責任，立即停止各種無端的軍事挑釁，尊重區域國家及國際秩序。

外交部也指，台灣作為國際社會與印太地區負責任的成員，為維護自身安全以及台海和平穩定，我國將堅定維持台海現狀，並提升自我防衛力量與韌性，和區域民主國家，共同致力於維護區域的和平穩定與繁榮發展。

同時，面對外在威脅挑戰，外交部也承諾，政府將持續與所有理念相近國家協力合作，捍衛民主；並有信心、有能力，與國人共同守護台灣的民主自由與安全。

