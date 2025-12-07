解放軍真會犯台？外媒示警入侵3階段 「這縣市」恐成理想登陸點

即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《華爾街日報》指出，若台海開戰，中國解放軍將採取3階段作戰，同時也分析可能被視為理想登陸的時間與地點。

《華爾街日報》昨（6）日以「中國入侵台灣局面會如何發展（See How a Chinese Invasion of Taiwan Could Unfold）」為題報導，指出若中國當局對台動武，預估會分為「3階段行動」。

首先是空戰，中國為了打擊台灣防空系統，可能會進行大規模飛彈空襲，戰線也許將持續數天甚至達到許多週，以便後續登陸作戰。另報導指出，若作戰時間拖太長，美國不排除會介入；要是行動不夠徹底，恐怕影響後續戰略。不僅如此，如果中國最終決定先發制人，攻擊美軍基地，更將造成世界2大強權開戰。

下一階段為穿越台灣海峽兩棲登陸，此行動被指「非常艱難」，除了會先面臨台灣反艦飛彈與水雷，美軍恐怕也會介入。事實上，該報導認為，台海環境變化多端，不僅颱風、洋流、雨勢等不確定性，更被美國陸軍戰爭學院中國軍事專家阿洛斯德基（Joshua Arostegui）形容，海況相當凶惡。

殲-20戰鬥機軍。（圖／美聯社提供）

至於理想登陸時間點，報導預估為3月中旬至4月底，或是9月下旬至10月中下旬；地點部分，若從南推進將受到地形限制，不過由北突破路線不多，且此處台灣設下的陷阱與反制較多，會遭遇密集火力攻擊。

綜觀台灣本身地理條件，海灘就是個天然屏障，許多地方面積較小，大規模兵力難以進駐，不利於兩棲登陸；更別說台灣多山環境，抑是城市、稻田，更難迅速突破灘頭。

退一萬步說，若中國順利登陸，可選擇地點也會受到設備限制，最好同時奪取港口及機場，使大批兵力重整裝備；相反地，要是缺乏上述條件，就算順利上岸，也無法持久作戰。

因此，該報導分析，台灣同時具有海灘、港口、機場等條件的地區，桃園約10英里（約16.09公里）海岸線就是可能地點之一，該處不僅鄰近桃園國際機場，往北也有台北港。

最後階段為突破並深入本島，持續往北推進占領台灣。報導表示，此階段中國部隊需要經港口卸載大量重裝備，若中國順利奪下港口，那便是戰事轉捩點，台灣最不願意見到的也是這種情況，恐怕將以破壞港口因應。

