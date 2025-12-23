即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。

該報告指出，中國可能已在與蒙古邊境的發射井，部署超過100枚固體燃料的東風-31型洲際彈道飛彈，這也是中國飛彈發射井群當中最新的一個。事實上，五角大廈曾揭露這些發射井群的存在，但並未談及具體數量，草案內也沒說明飛彈的潛在打擊目標；而美國官員表示，該報告在提交給國會前可能會有所修改。

廣告 廣告

不僅如此，報告還提到，截至2024年為止，中國核彈頭庫存仍有600枚左右，雖生產速度與往年相比有所放緩；但中國的核子擴張仍持續進行，到2030年將擁有1,000多枚核彈頭。

報告針對中國軍事建設也做了詳細介紹，並示警「中國預計2027年底能夠打贏對台戰爭」，且中國視台灣為其領土一部分，從未放棄使用武力實現與台灣「統一」。事實上，北京正在完善以「武力」奪取台灣的軍事選項，其中包含可能對距離中國1500至2000海浬的地區發動大規模攻擊，若此類襲擊過多，將嚴重挑戰和干擾美國在亞太衝突地區的部署。

川普上個月表示，美國正在製定與中國、俄羅斯實現「無核化」的計畫；不過，該報告草案顯示，北京似乎對此並不感興趣，中國當局沒有意願採取此類措施，抑是進行更全面的軍事討論。

原文出處：快新聞／解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台

更多民視新聞報導

強勢出擊見成效！賴清德最新支持度上升5.5％

翁曉玲稱赴中僅是「聊聊天」 張育萌點名廈門對台高層：是誰跟翁聊？

張文犯罪計畫縝密！刀具、金流來源曝光 藉口「看聖誕樹」勘查地形

