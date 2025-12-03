解放軍秀肌肉稱掃「毒苗」! 發短影音8艦「大平板」 誇口輾壓日自衛隊

央視近期發布展示戰艦的秀肌肉影片。 圖：翻攝自騰訊網《海风看世界》

[Newtalk新聞] 11 月 29 日，中國央視發布了一則題為〈8 艘大平板 剷除一切毒苗〉的短片，內容帶到中國目前共 8 台航空母艦與兩棲攻擊艦的畫面，以及一些戰機起降、發射飛彈、快砲的畫面云云。至於「毒苗」的說法則沒有定論，一些人認為是指日本首相高市早苗，也有說法稱是「台獨」勢力。

目前中國海軍的大型水面艦艇，以 3 艘航母和 5 艘兩棲攻擊艦為主，尤其是在宣傳中不斷鼓動的 003 型「福建號」，做為世界上第一個配備電磁彈射器的常規動力航母，向來是秀肌肉的重點。航母搭載的殲-15、殲-15D 以及空警-600 預警機，被期許在遠洋作戰中發揮核心作用，這些措施想當然並非是為了近海防禦，而是地區乃至全球爭霸。

002 型航母「山東號」搭載的固定翼戰機與直升機。圖：美聯社／達志影像

4 艘 075 和 1 艘 076 兩棲攻擊艦則有更特定的適用場景，其搭載直升機、氣墊登陸艇和兩棲戰車，076 型「四川號」則是有起降固定翼飛機的能力，有利於垂直登陸作戰。

以上這些船艦的服役都早已不是新聞了，央視在這時發布宣傳片的含意，或許才是應當關注之事。即便中方不斷重申抗議，高市早苗政府也未公開否定先前說法。《网易号》便將中國與日本的飛行甲板戰艦做對比，稱中國「全面輾壓」日本的 2 艘日向級和 2 艘出雲級。

不過該文章似乎忽略了出雲級正在進行的，為容納 F-35B 的改裝，以及其著重反潛、支援的定位。跳脫單純比數量、比噸位的「競技場式」思維，方能更全面而完備地審視雙方差異。

