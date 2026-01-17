解放軍秀「弓箭」無聲斬首？專家笑看中國恫嚇：暴露戰力落後恐自取滅亡

國際中心／綜合報導

中國央視播出共軍疑似演練「斬首」台灣領導層。（圖／翻攝自X平台 @Byron_Wan）

中國解放軍日前釋出特戰演練影片，內容竟展示士兵以「弓箭」射殺哨兵進行斬首行動。國防院專家蘇紫雲分析，此舉雖意在模仿美軍並恫嚇台灣，但反倒暴露共軍現代化戰力有限，若用於實戰恐以失敗收場，政治宣傳意味遠大於實質軍事威脅。

針對美國總統川普日前對委內瑞拉總統馬杜洛發動「斬首」逮捕行動，引發國際高度關注，中國解放軍也不甘示弱，隨即釋出一支最新的特戰演習影片。畫面中可見，解放軍利用深夜時分，先派出無人機在空中鎖定目標，隨後地面特戰部隊竟然使用「弓箭」無聲放倒哨兵，接著陸空配合攻堅建築物，宣稱在2分鐘內擊斃4名敵軍。外界普遍解讀，此舉除了是回應美方行動，更有劍指台灣的濃厚意味。

廣告 廣告

央視節目曝光共軍疑似演練「斬首」台灣領導層。（圖／翻攝自X平台 @Byron_Wan）

針對共軍大秀「冷兵器」戰術，根據《民視新聞網》報導，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，解放軍刻意強調以弓箭擊殺守衛，意圖展現「無聲戰爭」的靜肅性。然而，蘇紫雲直言，這反而突顯中共特戰分隊的現代化戰力可能相當有限。他進一步分析，若共軍企圖將此情境套用於對台斬首行動，在現代高科技偵蒐防衛下，極可能以失敗告終；整部影片的政治恫嚇意圖明顯，但實質軍事威脅不足為懼。

與此同時，面對中國威脅，美日同盟也展現強硬姿態。美日兩國防長日前舉行會談，日本防衛大臣小泉進次郎於會後表示，雙方將擴大第一島鏈駐軍並推動軍演實務化，以強化遏制侵略的能力；美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）亦強調「以實力追求和平」，並計畫將軍演覆蓋範圍從日本延伸至台灣與南海。

對此，民進黨籍立委王定宇表示樂觀其成。他呼籲，台灣應積極爭取實質參與此類聯合軍演，不僅能建立與各國的合作機制，更能向北京傳遞戰略清晰的訊息，展現台灣與世界民主盟友的緊密連結。

儘管中國試圖透過影片展現斬首能力以進行心理戰，但在專家眼中其軍事效益存疑；反觀美日同盟正透過具體的軍事合作擴大防衛圈，台灣也持續尋求國際合作，共同嚇阻中國進犯野心，維持區域和平穩定。

更多三立新聞網報導

寵物也需要防災！「動物版小橘書」首亮相 納入多種動物避難需求

台灣是「不變的地王」！蘇紫雲指川普承諾比拜登更有份量：大家都愛台灣

飛官：克服空間迷向 靠飛行員心理素質信賴儀表數據

中共圍台軍演「藍白再擋國防預算」 民進黨：無視第一線國軍與海巡安危

