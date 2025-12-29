解放軍稱在台海中部展開「對陸打擊」演練 南北封控基隆、高雄港

中國解放軍公布對台軍演「正義使命-2025」位置圖以及文宣海報。翻攝東部戰區公眾號



中國解放軍今日（12/29）宣布在台灣周遭展開最新一波大規模陸海空軍演。解放軍聲稱，會在台灣海峽中部針對陸上目標進行「打擊演練」。另有中國軍事專家指出，這次演習以「封控」台灣南北兩大港口為重點。

新華社報導，解放軍東部戰區今日在「台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力」。

中國國防大學教授孟祥青聲稱，從解放軍這次公布的演習範圍來看，「封控成為重要主題之一。北邊兩個區域位於基隆港外海，南邊兩個區域則位於高雄和左營海空域，這樣的佈局可以『關門打狗』，對台獨形成全方位無死角的重大威懾力」。

解放軍今早宣布在「台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部」地區舉行「正義使命-2025」圍台演習。有觀察指出，今日宣布的演習範圍首次在巴士海峽內劃設演習區域，稱是為了因應來自菲律賓方向的美軍「外部勢力」。

