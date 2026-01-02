解放軍空拍俯瞰台灣是哪一款無人機？呂禮詩爆可能是它

大陸解放軍2025年發動「正義使命」軍演，更在網路發布解放軍無人機俯瞰台灣的畫面，引發討論。針對這是哪一款無人機？前海軍艦長呂禮詩認為，我們從一瞬間的光線，可以看得出來，無人機的翼尖沒有小翼，還有無人機的尾部垂直尾翼是呈V字型的，尾部V字型的只有彩虹-9跟無偵-10，可是彩虹-9的翼端有小翼，無偵-10卻沒有。

呂禮詩今(2日)在政論節目《新聞大白話》中表示，共軍這一次軍演除了練兵之外，更多的是威懾。也就是告訴台灣未來的戰爭樣態就是如此。12月29日可以看到有無人機存在，第一時間他們也派了運-8反潛機，在台灣反潛第六區附近進行偵蒐。因為反潛第六區的水下就是高屏峽谷，高屏峽谷其實是潛艦最容易埋伏的地方，他們立刻就做這個動作。

呂禮詩接著表示，這個101的照片，大家有各方說法。其實這件事情，他第一時間就講到，這個其實不是要讓我們知道共軍的無人機有多厲害，而是在提醒我們台灣的高層。

呂禮詩認為，他們已經合練完成，如果看這一次東部戰區釋出的影片，我們可以知道這就是無人機來做目標獲得，然後指定給PCH-191遠程箱式火箭彈進行打擊。至於這是哪一款無人機？我們從一瞬間的光線，可以看得出來，第一個，無人機的翼尖沒有小翼；第二個，無人機的尾部垂直尾翼是呈V字型的，尾部V字型的只有彩虹-9跟無偵-10，可是彩虹-9的翼端有小翼，無偵-10並沒有 ，所以樣態非常多元。

